VIDEO: Steven Seagal visita a Nicolás Maduro y le hace peculiar regalo

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, recibió en el palacio presidencial de Miraflores, en Caracas, al conocido actor estadounidense Steven Seagal, quien visitó la capital venezolana como representante especial del Ministerio de Exteriores de Rusia.

El protagonista de cintas como "Difícil de matar" y "Alerta máxima", se ha declarado seguidor de Vladimir Putin, presidente de Rusia, incluso ya cuenta con esa nacionaldad desde hace varios años.

En el encuentro con el actor estadounidense Steven Seagal, tuvimos el honor de disfrutar de su faceta musical, a través de la guitarra. Un obsequio que entregamos con el cariño del pueblo venezolano. ¡Gracias por tu visita! pic.twitter.com/kHeIIOK9xy — Nicolás Maduro (@NicolasMaduro) May 5, 2021

Este no es el primer encuentro del presidente venezolano con una celebridad, por el palacio de gobierno ya han pasado otras estrellas como el astro del futbol, Diego Armando Maradona, el cantante mexicano Juan Gabriel o la modelo Naomi Campbell.

Mi agradecimiento a nuestro hermano y amigo Steven Seagal, quien me ha sorprendido con un bonito obsequio, una Espada Samurái, símbolo de liderazgo. La recibí con mucha emoción de parte de un gran maestro y experto en artes marciales. ¡Qué Gran Honor! pic.twitter.com/RitYO8IEuj — Nicolás Maduro (@NicolasMaduro) May 5, 2021

Al encontrarse con el mandatario venezolano, Seagal, quien se ha hecho famoso por sus papeles en películas de artes marciales, regaló a Maduro una espada de samurái.

Incluso, al recibir el regalo, Maduro no esperó el momento para abrirlo y aunque dudó, no se resistió y desenfundó el sable para mostrarlo en televisión nacional.

|Twitter @NicolasMaduro

El presidente recibió el regalo con "mucha emoción", comentó en redes sociales.

"Mi agradecimiento a nuestro hermano y amigo Steven Seagal, quien me ha sorprendido con un bonito obsequio, una espada samurái, símbolo de liderazgo", indicó en Twitter.

Complacido de recibir la grata visita del actor estadounidense, Steven Seagal. Sin duda alguna, Steven no es solo uno de los grandes del cine, también, es un dedicado luchador por la Paz de los pueblos. ¡Bienvenido! pic.twitter.com/kwBz7xa9tl — Nicolás Maduro (@NicolasMaduro) May 5, 2021

Al acto también acudieron distintos deportistas venezolanos expertos en artes marciales para rendir un homenaje al actor, quien, por cierto, soprendió con su apariencia, toda vez que de presumir un cuerpo atlético, ahora se muestra con sobrepeso.

Por su parte, Maduro le regaló una guitarra con la que el actor ha podido demostrar al mandatario sus habilidades musicales.

El presidente calificó a Seagal como una gran estrella del cine, pero, sobre todo, como "un dedicado luchador por la Paz de los pueblos".

¿Quién es Steven Seagal?

Se trata de un actor, director, productor, guionista, coreógrafo, entrenador, maestro experto en artes marciales y musico estadounidense.

Steven Seagal obtuvo el grado de maestro cinturón negro, séptimo dan en el arte marcial tradicional japonés del aikido y además fue el primer occidental de la historia en fundar, abrir y dirigir su propia escuela de dicha especialidad en Japón.

En actor del género acción y no se le olvida por películas como "Difícil de Matar" "Nico" "Alerta Máxima" entre otras.

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