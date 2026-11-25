¡Será de tus favoritos! WhatsApp sigue ampliando sus opciones para personalizar las conversaciones y ahora permite crear stickers con sonido para darles un toque diferente a los chats.

Esta función abre nuevas posibilidades para compartir imágenes acompañadas de audio. Te contamos cómo puedes hacerlos paso a paso y envierlos a tus contactos.

¿Cómo se hacen los stickers con sonido en WhatsApp?

Los stickers son una de las herramientas más utilizadas para acompañar los mensajes en WhatsApp. Ahora, la posibilidad de acompañarlos con sonido permite darle un toque diferente a los mensajes y compartir contenido más divertido.

Para crear este tipo de stickers, es importante conocer cómo funciona la herramienta y qué pasos debes seguir desde tu celular.

Si ya tienes habilitada la nueva herramienta, puedes crear tus propias pegatinas directamente desde WhatsApp, sin necesidad de descargar aplicaciones adicionales.

Abre la app de WhatsApp para entrar a cualquier conversación individual o grupal. Presiona el ícono de stickers junto al espacio para escribir mensajes. Selecciona la opción de “Crear stickrs” Elige un video o imagen de la galería de tu celular. Selecciona si quieres grabar tu voz o incorpora un archivo de audio almacenado en tu dispositivo. Recorta el sonido que acompañará la imagen. Escucha la vista previa y presiona enviar.

¿Cómo escuchar los stickers con sonido?

Cuando recibas uno de estos stickers, podrás identificarlo por un pequeño ícono de bocina. Para reproducir el audio, basta con tocar la pegatina. El sonido no se activa automáticamente.

Sin embargo, antes de compartirlos, conviene revisar qué audio estás utilizando, ya que algunos stickers pueden incluir sonidos inesperados o extraños que podrían sorprender a quien los recibe. Por eso, lo mejor es reproducirlos antes de presionar el botón de enviar.

¿Por qué no me aparece la opción de hacer stickers con sonido?

Esta herramienta se encuentra en una etapa de implementación gradual. No todos los usuarios tienen disponible esta opción para crear stickers con sonido.