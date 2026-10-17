¡Se mueve el precio de la gasolina! Así quedó hoy sábado 17 de octubre 2026

Este sábado 17 de octubre 2026, mantén tus gastos bajo control consultando los precios promedio de la gasolina Magna, Premium y diésel que el equipo de Azteca Noticias investigó para ti. Revisa las cifras actualizadas antes de encender el motor y protege tu dinero.

¿En cuánto está el litro de gasolina en México este octubre 2026?

Gasolina Regular precio por litro: 23.69 pesos.

Precio de gasolina Premium por litro: 28.60 pesos.

Diésel por litro: 27.00 pesos.

Precio del gas natural vehicular este 16 de octubre de 2026

Estos son los precios de referencia del gas natural vehicular (GNV)

Precio mínimo por litro: 10.99 pesos.

Precio promedio por litro: 12.60 pesos.

Precio máximo por litro: 14.49 pesos.

Precio de la gasolina en CDMX HOY 16 de octubre de 2026

En la CDMX, la gasolina se registra con los siguientes precios este viernes.

Precio de la gasolina Magna/Regular: $23.83

Precio de la gasolina Premium: $28.46

Precio de la gasolina Diésel: $26.69

Precio de la gasolina en Edomex este 16 de octubre de 2026

En el Estado de México, el precio promedio de la gasolina se ubica con los siguientes precios.

Magna/Regular: $23.68

Premium: $28.17

Diésel: $26.76

Precio de la gasolina en Jalisco hoy 16 de octubre

En Jalisco, el litro de gasolina se registra con los siguientes precios este viernes.

Magna/Regular: $23.98

Premium: $29.40

Diésel: $27.11

Precio del litro de gasolina en Monterrey este 16 de octubre 2026

En Nuevo León, el precio de la gasolina amanece así.

Magna/Regular: $24.15

Premium: $29.57

Diésel: $27.02

Precio de la gasolina en Morelos hoy viernes 16 de octubre

En Morelos, el precio promedio de la gasolina amaneció así

Magna/Regular: $23.79

Premium: $28.17

Diésel: $26.90

Precio de gasolina en Tlaxcala hoy 16 de octubre de 2026

En Tlaxcala, el precio promedio de la gasolina amaneció así.

Magna/Regular: $23.45

Premium: $27.35

Diésel: $26.53

¿En cuánto está el litro de gasolina en Campeche HOY?

Magna/Regular: $23.89

Premium: $28.03

Diésel: $26.99

¿Cuánto cuesta la gasolina en Estados Unidos?

Este sábado 17 de octubre, el precio promedio nacional de la gasolina regular en Estados Unidos es de 4.32 dólares por galón.

¿Dónde está más barata la gasolina hoy 16 de octubre?

Si te preguntas dónde está la gasolina más barata del país este viernes 16 de octubre, Tamaulipas mantiene el precio de 21.85 pesos por litro. Muy de cerca le sigue Ciudad Juárez, Chihuahua, con un costo de 22.40 pesos.

Tips para no gastar gasolina

Para ahorrar gasolina y optimizar el rendimiento de tu vehículo, es fundamental mantener una conducción suave y anticipada: acelera de forma gradual, evita los frenazos bruscos y mantén una velocidad constante en carretera respetando los límites de velocidad.

Asimismo, el mantenimiento preventivo del automóvil juega un papel decisivo: revisa periódicamente la presión de las llantas (unos neumáticos desinflados incrementan drásticamente el consumo), realiza los cambios de aceite y filtros de aire a tiempo para asegurar la eficiencia del motor, y evita cargar peso innecesario en la cajuela o llevar portaequipajes instalados en el toldo cuando no los utilices, ya que la resistencia al aire y el peso extra exigen un mayor gasto de combustible.