¿El litro de gasolina se irá por los cielos? Hacienda eleva el subsidio IEPS para el precio del combustible en México |VIDEO

La Secretaría de Hacienda y Crédito público anunció el nuevo Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) para la penúltima semana del 19 al 25 de septiembre 2026, la penúltima semana del noveno mes del año, pero ¿cómo queda el precio de la gasolina en México?

El porcentaje del estímulo queda de la siguiente forma:



Magna - 62.70%

Premium - 59.12%

Diésel - 100%

¿Subirá el precio de la gasolina en México los próximos días?

El precio de la gasolina se mantendrá estable durante estas semanas; sin embargo, el costo del combustible podría aumentar debido al alza del petróleo, el cual podría provocar problemas inflacionarios.

¿A cuánto está el litro de gasolina en México?

Gasolina Regular precio por litro: 23.69 pesos.

Precio de gasolina Premium por litro: 28.58 pesos.

Diésel por litro: 27.01 pesos.

El precio de la gasolina podría variar dependiendo del establecimiento y zona a la que acudas a cargar combustible.