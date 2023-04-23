Países extranjeros apuran las evacuaciones en Sudán

Estados Unidos declaró que sus fuerzas especiales ayudaron al personal de la embajada a salir de Sudán, pero las evacuaciones de otros países extranjeros parecían enfrentar problemas el domingo 23 de abril. Esto sucede mientras el ejército de Sudán y un grupo paramilitar se disputan el poder, desencadenando una crisis humanitaria.

El estallido de los combates hace ocho días entre el ejército y el grupo paramilitar Fuerzas de Apoyo Rápido (FAR) ha matado a cientos de civiles y ha dejado atrapados en sus casas a miles.

El domingo había una densa humareda sobre la capital de Sudán, Jartum, y disparos en algunas zonas, mientras los civiles sudaneses trataban de huir y los países extranjeros intentaban sacar a su gente, según un reportero de Reuters.

Los combates estallaron en Jartum y otras partes del país el 15 de abril, cuatro años después de que el autócrata Omar al-Bashir, quien gobernó durante mucho tiempo, fue derrocado durante un levantamiento popular.

El ejército y la FAR dieron conjuntamente un golpe de Estado en 2021, pero se enfrentaron durante las negociaciones sobre un plan para formar un Gobierno civil e integrar a la FAR en las fuerzas armadas.

🇸🇩🇺🇸 Estados Unidos ha iniciado la evacuación de su personal en Sudán. La operación se ha realizado en colaboración con el Ejército y las RSF. pic.twitter.com/5nTgj4rKfG — Descifrando la Guerra (@descifraguerra) April 23, 2023

Evacuaciones problemáticas para los países extranjeros en Sudán

Los bandos enfrentados se acusaron mutuamente de atacar un convoy de ciudadanos franceses, y ambos afirmaron que un francés había resultado herido. El Ministerio de Asuntos Exteriores de Francia, que había dicho antes que trabajaba en las evacuaciones del personal diplomático y los ciudadanos, no hizo comentarios.

El ejército también acusó a la FAR de atacar y saquear un convoy qatarí que se dirigía a Port Sudan. Doha no hizo declaraciones inmediatas sobre ningún incidente.

Egipto dijo que un miembro de su misión en Sudán había resultado herido de bala, sin dar más detalles.

El presidente Joe Biden dijo que Estados Unidos suspendía temporalmente las operaciones de su embajada en Jartum, pero que seguía comprometido con el pueblo sudanés, y reiteró su llamamiento a un alto el fuego.

Mexicanos evacuados de Sudán

El canciller mexicano Marcelo Ebrard informó que cinco connacionales que estaban en Sudán habían sido evacuados de manera segura, mientras que otra mexicana sería evacuada el lunes 24 de abril con ayuda de la ONU.

Ebrard agradeció al canciller español José Manuel Albares Bueno por su ayuda en la organización de las evacuaciones. La Secretaría de Relaciones Exteriores se comprometió a la evacuación de mexicanos el pasado 18 de abril.