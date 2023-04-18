SRE reporta presencia de 11 mexicanos en Sudán, los ayudará a salir del país en conflicto

La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), al mando de Marcelo Ebrard Casaubón, reportó la presencia de al menos 11 mexicanos en la República de Sudán en medio del conflicto entre el Ejército y el grupo paramilitar Fuerzas de Apoyo Rápido (FAR).

Por la mañana del pasado 16 de abril, Karol Arámbula, oficial de planificación de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), por medio de sus redes sociales pidió apoyo a Marcelo Ebrard para que ella y los demás mexicanos pudieran salir de Sudán.

SRE reporta presencia de 11 mexicanos en Sudán; ¿cómo los ayudará a salir del país en conflicto?

A través de una nota informativa compartida por la SRE, se dio a conocer que México expresa su profunda preocupación por los 11 mexicanos atrapados en Sudán y llamó a ambas partes del conflicto a un cese de fuego para que se permita que los civiles atrapados puedan salir del país de manera segura.

Sube de 9 a 11 los mexicanos atrapados en Sudán

En una entrevista con José Octavio Tripp, director General para África, Asia Central y Medio Oriente, confirmó que no son 9 mexicanos, sino 11 los atrapados en Sudán. En ese sentido, aseveró que las condiciones del país no son fáciles, pues los aeropuertos están cerrados y las vías férreas también, por lo que no se está en posición para evacuar a ciudadanos extranjeros, como es el caso de los 11 mexicanos.

La comunidad personal, están demandando a las dos partes del conflicto a que haya un cese del fuego para una pausa autoritaria para tres principales cuestiones:



Aquellos que quieran salir, puedan hacerlo de manera segura.

Abastecerse de víveres.

Recibir servicio médico.

Para poder evacuar a los 11 mexicanos que solicitan salir de Sudán tras el conflicto, Octavio Tripp aseguró que tienen que evaluar la posibilidad de realizar el rescate; sin embargo, se encuentran haciendo un seguimiento cercano.

La @SRE_mx informó que

por medio de su Embajada en #Egipto –concurrente ante #Sudán–, ha estado en contacto permanente con las nueve personas #mexicanas que se encuentran allá. — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) April 17, 2023

¿Qué sucede en Sudán?

El Ejército y las FAR se han acusado de atacar sus respectivas unidades militares, principalmente en la capital Jartum, pero también en otras partes del país africano. Esto ha ocasionado la muerte de cientos de civiles y también cientos de heridos. Todo esto estalló el pasado jueves 13 de abril, cuando el Ejército denunció el despliegue de las FAR en la capital.