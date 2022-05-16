Ingreso de Suecia y Finlandia a la OTAN no es una amenaza: Putin

El presidente de Rusia, Vladimir Putin, dijo que la ampliación de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) a Suecia y Finlandia será un problema si incluye el despliegue de armamento y garantizó que habrá una respuesta en ese escenario.

"Rusia no tiene problemas con Finlandia y Suecia. La ampliación a esos países no nos crea una amenaza directa", dijo Putin durante la cumbre de la postsoviética Organización del Tratado de Seguridad Colectiva (OTSC).

Sin embargo el líder ruso dejó en claro que si en un futuro llegase a existir el emplazamiento de "infraestructura militar en esos territorios, sin duda provocará una respuesta por nuestra parte".

"Y cuál será, lo decidiremos partiendo de las amenazas que nos cree" la OTAN, dijo Putin, al considerar que se crea un problema de la nada".

El presidente de Rusia agregó en el encuentro que la ampliación de la Alianza del Atlántico, ahora a Suecia y Finlandia, es artificial, ya que se hace en interés de la política exterior de Estados Unidos.

"La OTAN es utilizada como instrumento de la política exterior, en esencia, de un sólo país, de manera insistente, con maestría y muy agresivamente", denunció.

Esa ampliación sería una herramienta "para controlar la situación internacional desde el punto de vista de la seguridad, influir no de la mejor manera en otras regiones del mundo".

Putin advirtió el sábado a su homólogo finlandés, Sauli Niinistö, de que la renuncia a la neutralidad por parte del país nórdico para ingresar en la OTAN sería una decisión "errónea".

Suecia toma la decisión formal de solicitar el ingreso en la OTAN

Poco después de las declaraciones del presidente Vladimir Putin, el gobierno socialdemócrata minoritario de Suecia adoptó la decisión formal de solicitar el ingreso en la OTAN, siguiendo los pasos de Finlandia, en una medida que rediseñará el mapa geopolítico del norte de Europa.

"Hay una amplia mayoría en el parlamento sueco a favor de la entrada en la OTAN", dijo la primera ministra Magdalena Andersson tras un debate sobre política de seguridad en el parlamento.

"Lo mejor para Suecia y la población sueca es entrar en la OTAN".