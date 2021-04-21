Suecia tira a la basura cientos de vacunas de AstraZeneca

En Suecia, las autoridades sanitarias admitieron que tiraron a la basura cientos de dosis de la vacuna AstraZeneca contra Covid-19, debido a que muchas personas cancelaron su cita o simplemente no se presentaron para ser inmunizadas.

Esta decisión se tomó porque las dosis se dañan si no se utilizan horas después de salir de refrigeración y el personal sanitario no encontró a nadie más para aplicarlas, afirmaron.

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En Suecia, el porcentaje de las personas que rechazan ser vacunadas con los fármacos de AstraZeneca es bajo y lo hacen, principalmente, por temor a las reacciones adversas que la vacuna podría provocar.

De acuerdo con medios internacionales, las autoridades sanitarias de Suecia aseguran que los beneficios son mayores a los riesgos, pero recomendaron aplicar estas vacunas a las personas mayores de 65 años.

Para mostrar a la población que los beneficios del fármaco son mayores a los posibles riesgos, el epidemiólogo jefe de la Agencia de Salud Pública de Suecia, Anders Tegnell, fue vacunado con AstraZeneca para dar el ejemplo.

“Deseo enviar una señal de que AstraZeneca es una vacuna excelente que brinda al menos tan buena protección como las de Moderna y Pfizer”, declaró Tegnell a medios internacionales.

Covid-19 en Suecia: siguen las restricciones

Mientras en Suecia se avanza con la vacunación de su población, las autoridades prolongaron hasta principios de mayo las restricciones sanitarias para evitar el aumento de contagios de Covid-19.

Las medidas incluyen el cierre de bares y restaurantes a las 20:30 horas, además los gimnasios y centros comerciales deben operar con un número limitado de asistentes. En cuanto a las reuniones públicas, se mantiene un máximo de ocho personas y el uso de cubrebocas en el transporte público.

A causa de Covid-19, en Suecia han fallecido 13 mil 788 personas y su porcentaje de pruebas positivas es de 13%, por lo que se considera como el séptimo más alto en la Unión Europea.

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