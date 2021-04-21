VIDEO: Enfermera usa 10 veces la misma aguja para vacunar

En Brasil, el video de una enfermera causó indignación porque la mujer aseguró que utilizaba hasta 10 veces la misma aguja para vacunar a las personas contra Covid-19, cuando lo correcto es ocuparlas en una sola aplicación y desecharlas, por cuestiones de seguridad e higiene.

Los hechos ocurrieron en el municipio de Altamira, en Pará, Brasil, donde fue grabado el momento en que la enfermera inyecta a un adulto mayor e instantes después introduce la jeringa en repetidas ocasiones a un frasco.

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“Esta aguja hace diez agujeros, ¿entiendes?”, le dice la mujer al adulto mayor, quien la cuestionó sobre esa práctica. “Es la norma aquí, no podemos estar cambiando de aguja”, añadió la mujer, citada por medios internacionales.

Después de que la grabación se hizo viral en las redes sociales, el municipio de Altamira confirmó la autenticidad del video; sin embargo, negó que durante el proceso de vacunación se utilice la misma aguja para inmunizar a las personas.

Ravox 🇧🇷🇮🇱 (@ravoxbrasil) tweetou: Brasil, vem aqui rapidinho...



como fosse seu pai ou avô.



E aí, quando vamos para #FicarAteResolver ? pic.twitter.com/TQLnFnqNva



Técnica de saúde aplica vachina com agulha USADA!!!!!! Imagine se tiver contaminada com hepatite ou com HIV/AIDS? — Joana defendo:DEUS, PÁTRIA, FAMÍLIA (@Joana73426614) April 19, 2021

Enfermera responsable de la vacunación fue despedida

En entrevista con un medio local, las autoridades de dicho municipio aseguraron que “hubo una falla en la comunicación, no en los procedimientos”, ya que la enfermera se puso nerviosa y por eso dijo que la aguja se utilizaba hasta 10 veces.

“Todos los materiales utilizados en la aplicación de las dosis de la vacuna contra Covid-19 se desechan después de su uso. Tanto las jeringas como las agujas desechables se usan una sola vez”, afirmó la Secretaría Municipal de Salud.

Sin embargo, detalló que no es posible determinar cuántas personas habrían sido vacunadas por la enfermera que aparece en la grabación, al no poder individualizar las aplicaciones de las dosis por parte de los profesionales que participan en las jornadas.

Osvaldo Damasceno, director de vacunación de la Secretaría Municipal de Salud mencionó que la enfermera fue despedida y que se trataba de alguien con una amplia experiencia.

En tanto, el adulto mayor que aparece en el video recibiendo la inyección fue llevado por su familia a una unidad de emergencia para que recibiera atención médica.

Rafael Abucater, hijo del hombre del hombre vacunado, dijo a medios locales que a su papá le realizaron una prueba rápida de VIH y una profilaxis contra la sífilis, por lo que deberá llevar un tratamiento durante 28 días para descartar el contagio de alguna enfermedad.

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