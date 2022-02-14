Suiza prohíbe la publicidad del tabaco en lugares con niños

Los ciudadanos de Suiza votaron este domingo a favor de las nuevas restricciones para limitar casi la totalidad de la publicidad para el tabaco en lugares donde se encuentren niños o adolescentes.

De acuerdo con la cancillería federal de Suiza, el 56,6 por ciento de los votantes apoyó la iniciativa popular “Sí a la protección de los menores frente a la publicidad del tabaco”.

"Estamos extremadamente contentos", dijo Stefanie De Borba de la Liga Suiza contra el Cáncer ante la publicación de los primeros resultados. "La gente entendió que la salud es más importante que los intereses económicos", añadió.

La mayoría de las personas que viven en los 26 cantones de Suiza, también respaldaron la propuesta, permitiendo su aprobación.

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Suiza prohíbe la publicidad del tabaco para proteger a niños

Luego de la consulta, se dio a conocer que pese a que ya se habían endurecido las normas, los grupos antitabaco de Suiza pedían medidas más determinantes en cuanto a la publicidad del cigarro para proteger a niños y jóvenes, por lo que lanzaron esta iniciativa popular.

En Suiza, una de cada cuatro personas es fumadora, y hasta el momento contaban con una legislación muy permisiva en lo que concierne al ámbito de la publicidad del tabaco, sobre todo gracias al fuerte lobby que hacen las mayores tabacaleras del mundo, que tienen allí sus sedes.

A escala nacional, hasta ahora sólo se prohibían los anuncios de tabaco en radio y televisión y específicos dirigidos a menores de edad.

Así, se impuso la prohibición total de publicidad de tabaco en sitios a los que tengan acceso niños y adolescentes, o sea, en la prensa, en carteles, Internet, cine y durante manifestaciones.

Estas mismas reglas conciernen al cigarrillo electrónico. En cuanto a la publicidad dirigida solamente a los adultos, esta podrá permitirse solamente mediante emails.

Sin embargo, entre los opositores a la iniciativa se encontraba el gobierno federal de Suiza y el parlamento, los cuales consideraron que ésta va demasiado lejos.

"En nombre de la protección a la niñez, se infantiliza a los adultos", se quejó Patrick Eperon, portavoz de la campaña por el "No" y miembro de la organización Centro patronal.

El 13 de febrero, Suiza se niegó a prohibir los experimentos médicos con animales.

En cuanto a noticias nacionales, la Camara de Diputados tipificaron como delito el consumo del tabaco en niños.