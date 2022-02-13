Los ciudadanos de Suiza, votaron mediante un referéndum que continúe en el país los experimentos médicos con animales.

Los votantes suizos rechazaron dicha propuesta realizada por unos activistas por los derechos de los animales para convertir a Suiza en el primer país en prohibir los experimentos médicos y científicos con seres vivos.

Ante esta propuesta, las industrias como la farmacéutica mencionó que los experimentos médicos con animales son considerados vitales para el desarrollo de la medicina, pero en la que mueren más de medio millón de seres vivos anualmente.

Por esta razón, la industria farmacéutica se opuso a la prohibición de los experimentos médicos con animales.

|Reuters

Investigadores de Suiza seguirán con sus experimentos con animales

Luego de que más de tres cuartas partes de la población de Suiza se negara a la iniciativa "Sí a la prohibición de la experimentación con animales y seres humanos", los investigadores suizos podrán continuar sus experimentos médicos con seres vivos.

La iniciativa que pedía prohibir la experimentación con animales y con humanos, fue lanzada por activistas medioambientales, quienes también pretendían impedir la importación de nuevos medicamentos desarrollados con estos métodos.

Sin embargo, ésta fue rechazada por un 79 por ciento de los votos en la consulta, que ha contado con una participación del 43,8 por ciento de los ciudadanos de Suiza llamados a votar.

El Gobierno federal de Suiza y el Parlamento se mostraron abiertamente en contra de la prohibición de los experimentos médicos con animales, argumentando que la experimentación es necesaria para el progreso de las ciencias médicas.

Ante esto, declararon que esto se ha demostrado en la actual pandemia, en la que muchas vacunas tuvieron que ser primero testadas en animales.

Además, temían que un eventual sí a esta iniciativa supusiera un duro golpe a la economía nacional, dado que el sector farmacéutico, con multinacionales locales como Roche o Novartis a la cabeza, genera un 9 por ciento del PIB nacional y supone casi la mitad de sus exportaciones.

El 12 de noviembre del 2021, un experimento logró que ratones con parálisis vuelvan a caminar.

Mientras que el 10 de enero del 2022, unos científicos de Israel entrenaron un pez dorado para conducir fuera del agua.

