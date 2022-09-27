VIDEO: superintendente escolar de Misuri atropella a niño en bicicleta

Captado en video: el superintendente escolar de Farmington en Misuri, arrolló con su vehículo a un niño que andaba en bicicleta.

La madre del menor asegura que ni el superintendente escolar, ni la policía local, han manejado la situación de una forma adecuada.

El niño en bicicleta andaba con sus amigos cuando súbitamente, un vehículo conducido por el superintendente escolar, lo arrolló. La madre está molesta por la forma en que la policía de Misuri ha manejado el accidente dejó con lesiones a su hijo.

El momento del accidente fue captado por una cámara de seguridad y muestra el súbito momento en que el vehículo conducido por el superintendente escolar de Farmington en Misuri, arrolla al niño en bicicleta.

El video, que ha causado revuelo en las redes sociales, muestra a un niño de 12 años que es atropellado por un vehículo mientras andaba en bicicleta junto con sus amigos por su vecindario. El conductor, resultó ser el superintendente escolar de Farmington.

La madre del menor, quien ha querido permanecer en el anonimato, señala que desde el accidente no ha sabido nada acerca del superintendente escolar, por lo que cree que la policía lo está ocultando. "Es repugnante. Quiero decir, realmente lo es", señala la madre del menor.

Stevie DeBold, amigo del menor, señala que: “Andamos en bicicleta prácticamente todos los días, cuando tenemos oportunidad". DeBold ha sido amigo de Nathan durante años.

Las imágenes muestran a los menores que andaban en bicicleta, justo hasta que un vehículo del superintendente escolar de Farmington en Misuri, arrolló a Nathan.

DeBold dijo que: "Me estaba volviendo loco", que entró corriendo a la casa de Nathan para avisarle a su madre, que lo había atropellado un vehículo.

A video that’s caused a stir on social media shows a 12-year-old boy being hit by a car while riding his bike in his neighborhood.



The driver turns out to be a Missouri school district’s superintendent. https://t.co/7LRlvb8E39 — KCTV5 News (@KCTV5) September 27, 2022

Captado en video: superintendente escolar de Farmington atropella a un estudiante

En el video, se puede apreciar el momento justo en que el vehículo color blanco, arrolla a Nathan mientras andaba en su bicicleta, instantes después el conductor se detiene y baja del vehículo. La policía de Farmington confirmó que el conductor era Matt Ruble, superintendente escolar de Farmington en Misuri.

La madre de Nathan señala que al día siguiente, fue a presentar un informe detallado con la policía de Farmington, pero le dijeron que su hijo se había equivocado. Entonces la mujer decidió buscar asesoría legal.

Rick Baker, jefe de policía en Farmington, ha señalado que se presentó un informe y que los medios pueden solicitarlo, también dijo que el pequeño Nathan, no se detuvo en la señal de alto y que no se presentaron cargos.

"No siento que lo hayan manejado correctamente porque si lo hubieran hecho, habrían tomado una declaración por escrito y las fotos que teníamos de mi hijo en el hospital, se habrían puesto en contacto con los niños con los que jugaba", dijo la madre de Nathan.