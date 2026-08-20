Los astronautas ya “ensuciaron” la Luna: la NASA confirma que llevamos microbios vivos al satélite

Sí, los astronautas inevitablemente llevan microbios a la Luna y la NASA lo explica. Está científicamente aceptado que los seres humanos somos portadores de un vasto ecosistema de microorganismos, tanto en nuestra piel como en nuestro interior. Se estima que tenemos un promedio de un millón de bacterias viviendo en cada centímetro cuadrado de piel.

Aunque los astronautas y sus equipos se someten a rigurosos procesos de esterilización y limpieza antes de las misiones espaciales, es imposible eliminar por completo todos estos microorganismos.

El ejército invisible que viaja en el traje espacial

Es en las caminatas lunares que los microbios pueden desprenderse de los trajes espaciales o ser liberados a través de los sistemas de ventilación, depositándose en la superficie lunar.

Una nueva investigación de la NASA ha descubierto y confirmado no es que la presencia de estos microbios sea nata del satélite, sino la alta probabilidad de que algunos de ellos sobrevivan en el entorno específico del Polo Sur lunar por su inclinación y forma de sus cráteres.

¿Estamos arruinando la escena del crimen cósmico?

Los científicos de la NASA realizaron simulaciones y concluyeron que microorganismos terrestres resistentes, como el hongo Aspergillus niger y bacterias como Bacillus subtilis, podrían soportar las condiciones extremas en ciertas zonas sombreadas del Polo Sur, al estar protegidos de la radiación ultravioleta letal (esta es tan letal para la mayoría de los microbios que se utiliza para la esterilización en hospitales).

Estos microbios quedarían en un estado de letargo o hibernación (vivos, pero no reproductivos ya que hasta el momento no hay evidencia de que la Luna posea los ingredientes clave para su crecimiento y replicación como el agua líquida) en los rincones más fríos y oscuros de la Luna, lo que plantea un desafío para la ciencia: diferenciar entre vida antigua o química lunar nativa y la contaminación introducida por la exploración humana moderna.