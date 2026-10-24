Hay muertos y cientos de heridos: Supertifón Champi sigue avanzando en el Pacífico

El Supertifón Champi continúa su desplazamiento hacia Japón, aunque ha perdido intensidad y se ha degradado a tormenta tropical tras pasar cerca de Taiwán, donde dejó serias afectaciones.

Durante su aproximación a la isla, el fenómeno registró rachas de viento de hasta 190 km/h y provocó daños, cortes de electricidad y complicaciones en las actividades cotidianas de la población.

Afectaciones del Supertifón Champi en Taiwán

Las autoridades de Taiwán reportaron una persona fallecida y más de 520 heridos como consecuencia del Supertifón Champi.

Además, alrededor de 280 mil hogares quedaron sin electricidad y cerca de 5 mil personas tuvieron que ser evacuadas ante las condiciones meteorológicas adversas.

#ÚltimaHora | Súper tifón "Champi" alcanza categoría 5 El súper tifón “Champi” alcanzó la máxima categoría y podría ser la tormenta más fuerte de este 2026; dicho fenómeno amenaza con lluvias extremas a países de Asia. Los detalles: https://t.co/ViiRDmVYWm https://t.co/x1q1OiDclx — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) October 21, 2026

Uno de los efectos más importantes se registró en el norte de Taiwán, donde se acumularon aproximadamente 65 centímetros de lluvia en un periodo de tres días

El temporal también afectó las operaciones aéreas, pues de acuerdo con los reportes difundidos, fueron cancelados 259 vuelos en la isla debido a las condiciones generadas por Champi.

¿México está en riesgo por Champi?

De acuerdo a la Agencia Meteorológica Central, a las 19:15 horas de este viernes, Champi se localizaba a unos 130 kilómetros al este del condado de Yilan, en Taiwán, y avanzaba hacia el norte-noreste con vientos sostenidos de aproximadamente 155 km/h.

El radio de sus vientos se estimó en unos 320 kilómetros, suficiente para abarcar gran parte del territorio taiwanés, aunque también se prevé que afecta territorio japonés.

A principios de semana, Champi alcanzó una intensidad excepcional, con vientos cercanos a los 300 km/h en el mar de Filipinas, de acuerdo con el Centro Conjunto de Alerta de Tifones de Estados Unidos, lo que lo convirtió en ciclón más fuerte registrado en lo que va del año.

El pronóstico indica que Champi continuará su desplazamiento por el Pacífico noroccidental en Asia, por lo que con su la trayectoria prevista, no representa una amenaza para México.