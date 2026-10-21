¿México está en riesgo? Revelan imágenes satelitales del Supertifón Champi, el ciclón más potente del año

El supertifón Champi alcanzó una intensidad extraordinaria en el Pacífico occidental, con vientos máximos sostenidos que llegaron a rozar los 300 km/h, lo que lo convierte en uno de los ciclones tropicales más potentes registrados en lo que va del 2026.

Tras causar destrozos en la Isla de Guam, el fenómeno continúa su desplazamiento por aguas del océano Pacífico y mantiene bajo vigilancia a las autoridades de Asia, pues existe la posibilidad de que afecte zonas cercanas a Taiwán y Japón.

¿El supertifón Champi puede llegar a México?

A las 10:00 de la mañana de este miércoles 21 de octubre, el supertifón Champi se encontraba aproximadamente a 845 kilómetros al este de Luzón, en Filipinas, pero debido al fortalecimiento del sistema, las autoridades elevaron a nivel 2 la alerta en la provincia de Batanes, donde podrían presentarse vientos de entre 62 y 88 km/h en un periodo de 24 horas.

La advertencia contempla posibles daños en viviendas, interrupciones del suministro eléctrico y afectaciones a los cultivos. Mientras tanto, el nivel 1 permaneció vigente en zonas de Cagayan, incluidas las islas Babuyan, además de Ilocos Norte y Apayao.

El pronóstico indica que Champi continuará su desplazamiento por el Pacífico noroccidental en dirección a las aguas situadas al este de Taiwán, pero con la trayectoria prevista, no representa una amenaza directa para México.

Imágenes satelitales del supertifón Champi

CNN compartió un video como se ve el supertifón Champi desde el espacio, con imágenes satelitales que ayudan a comprender su magnitud.

🌪 Champi se fortalece y enciende las alertas en Asia. El supertifón llegó a categoría 5, con vientos de hasta 258 km/h, mientras se monitorea su desplazamiento hacia el entorno de Taiwán. 🚨 pic.twitter.com/nYhPTbk1Wu — El Universal Puebla (@UniversalPuebla) October 21, 2026

De acuerdo con la Agencia Meteorológica de Filipinas (PAGASA), el supertifón Champi llegó a registrar vientos sostenidos de 215 km/h y ráfagas de hasta 265 km/h durante su aproximación al norte de Filipinas.

Sin embargo, otras estimaciones meteorológicas señalaron que sus vientos máximos sostenidos alcanzaron los 297 km/h, una intensidad que lo coloca a la par del supertifón Sinlaku como la tormenta más fuerte del planeta en lo que va del año.

