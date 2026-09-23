Lluvias obligan a suspender clases en Chihuahua: ¿cuándo regresarán a las aulas?

¡Sin clases por lluvias! Ante el pronóstico de fuertes lluvias para las próximas 24 horas, autoridades educativas de Chihuahua anunciaron la modificación de las clases en la modalidad presencial a educación a distancia en escuelas de la zona norte del estado.

Lluvias obligan a suspender clases en Chihuahua

La Secretaría de Educación y Deporte (SEyD) informó que, derivado de las alertas emitidas por la Coordinación Estatal de Protección Civil (CEPC), las actividades escolares presenciales serán suspendidas en estos municipios:



Ciudad Juárez

Guadalupe

Práxedis G. Guerrero

La disposición entrará en vigor a partir de la tarde de este martes 22 de septiembre. De no presentarse mayores contratiempos y cumplirse con las condiciones necesarias para transitar sin riesgos, las actividades escolares presenciales se reanudarán con normalidad este próximo jueves 24 de septiembre.

¿Qué niveles tendrán clases virtuales?

La medida contempla a escuelas públicas y particulares de los subsistemas estatal y federalizado, e incluye todos los niveles académicos.



Preescolar

Primaria

Secundaria

Preparatorias

Universidades

En un inicio, la información señalaba la suspensión de clases para el nivel básico, prescolar, primaria y secundaria, pero debido a las fuertes lluvias se añadieron los otros dos niveles.

"El subsecretario de Educación Básica, Lorenzo Arturo Parga Amado, señaló que estas acciones responden a la necesidad prioritaria de salvaguardar la integridad física de las niñas, niños, adolescentes y jóvenes, así como de docentes, directivos y personal de apoyo", señaló el subsecretario de Educación Básica, Lorenzo Arturo Parga Amado.

Clima en Chihuahua este miércoles 23 de septiembre

Para mañana, "Polo" continuará desplazándose como huracán de categoría 5 en la escala Saffir-Simpson al sur de las costas de Michoacán y Guerrero.

A su vez, el monzón mexicano, inestabilidad atmosférica y una circulación ciclónica en altura sobre el noroeste del territorio nacional, ocasionarán lluvias muy fuertes en Chihuahua.

Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes: Chihuahua (norte, centro y este), Oaxaca (oeste), Veracruz (sur), Tabasco (oeste, sur y este), Campeche (sur y suroeste) y Quintana Roo (sur).