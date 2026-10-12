¡Otra vez en la polémica! Sydney Sweeney enciende las redes con su nuevo anuncio

Sydney Sweeney ya encontró uno de los acompañantes más seguros en su camino rumbo al éxito: la polémica. La actriz volvió a dar de qué hablar con un nuevo comercial para una casa de apuestas deportivas.

En el anuncio, Sydney lanza una frase que no pasó desapercibida: “Hay hombres adultos creando hojas de cálculo para apostar sobre el color de la ropa interior que llevo puesta. O sea, ¿debería sentirme halagada?”.

Con este suma una serie de campañas publicitarias que han colocado a la rubia de ojos azules en el centro de la conversación en apenas un mes.

Ahora, Sydney vuelve a la carga con una nueva campaña que parece responder, con ironía, a quienes cuestionan la atención que recibe por su apariencia.