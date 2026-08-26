“No es atentado": Ramiro López Obrador minimiza ataque a balazos a casa de alcaldesa interina de Paraíso

José Ramiro López Obrador, secretario de Gobierno de Tabasco, descartó que el ataque a balazos contra la casa de la alcaldesa interina del municipio de Paraíso se haya tratado de un atentado.

Gobierno de Tabasco descarta atentado tras disparos a domicilio

Aunque reconoció que las investigaciones aún no terminan, refirió que en el ataque con arma de fuego solo “se escucharon algunos disparos”.

“Se escucharon algunos disparos, pero no, ya eso llamarlo como atentado, no”. La Fiscalía está investigando, están investigando los hechos”, aseveró.

💢💥 Hermano de AMLO confirma balazos frente a la casa de alcaldesa en Tabasco, pero dice que no se puede tomar como atentado



El secretario de Gobierno de Tabasco, José Ramiro López Obrador confirmó que hubo balazos en las inmediaciones de la casa de la alcaldesa de Paraíso,… pic.twitter.com/5a6LEC0oq9 — Político MX (@politicomx) August 26, 2026

María Elisa Hernández, presidenta municipal interina de Paraíso, reportó que los hechos ocurrieron en su casa en el ejido Oriente San Cayetano, donde sujetos armados llegaron a las inmediaciones y dispararon contra el domicilio.

Antecedentes de amenazas y relevo en la alcaldía de Paraíso

Hernández Flores mencionó que había recibido amenazas antes de tomar el cargo el pasado 22 de agosto de 2026, después de que Alfonso Baca Sevilla saliera del cargo y rechazara estar prófugo.

La Fiscalía General del Estado de Tabasco anunció que ya está a cargo de las investigaciones para determinar el móvil del ataque e identificar a los presuntos responsables.

La alcaldesa interina de Paraíso afirmó que tiene miedo por estos actos que sufrió en las afueras de su domicilio.