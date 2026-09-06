Salió de terapia intensiva, pero tendrá que dejar la universidad: Tadeo regresa a San Luis Potosí tras novatada en Tamaulipas

Las investigaciones continúan por el caso de Tadeo, estudiante de nuevo ingreso de la Facultad de Medicina Veterinaria de la Universidad Autónoma de Tamaulipas, quien terminó en estado crítico tras ser víctima en una novatada.

El joven tuvo que ser trasladado al Instituto Mexicano del Seguro Social e ingresó al área de terapia intensiva debido a la gravedad de su estado; la Fiscalía General de Justicia de Tamaulipas mantiene abierta una investigación por el presunto delito de lesiones dolosas para esclarecer lo ocurrido y determinar las responsabilidades correspondientes .

Las autoridades realizan entrevistas y recaban información con los familiares de Tadeo, el propio estudiante y personal de la institución, con el objetivo de establecer qué ocurrió durante la actividad en la que participaron personas al interior de la universidad y cómo fue que su estado de salud se deterioró hasta requerir atención médica especializada.

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Tadeo ya fue dado de alta y regresará a San Luis Potosí

Tras permanecer bajo atención médica, Tadeo fue dado de alta y podrá regresar a su hogar en San Luis Potosí; sin embargo, su ingreso a la universidad y el sueño de convertirse en médico veterinario deberán quedar en pausa después de lo ocurrido durante esta presunta novatada.

La institución informó que se mantiene abierta a las investigaciones y que también se realiza una revisión interna en la Facultad de Medicina Veterinaria; será en los próximos días donde podrían conocerse nuevos avances sobre el caso y las circunstancias que llevaron al joven a terapia intensiva.