Notas
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Penta Zero Miedo regresa a casa a conocer su mural en Ecatepec
El luchador volvió a sus orígenes y sorprendió a vecinos de su barrio; no se retiró del lugar hasta que todos se tomaron foto con él.
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Saúl "Canelo" Álvarez se enfrenta al cubano William Scull en Arabia Saudita
“Canelo” busca hacer más grande su legado; Jaime Munguía va por la revancha y Marco Verde hará su debut.
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"Canelo" Álvarez va por título supermediano contra el invicto William Scull ¿Cuándo es la pelea?
El Canelo Álvarez ya tiene nuevo rival, se trata del cubano William Scull, contra quien disputará los 4 títulos de la categoría supermediano en mayo.
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Este es el peso, estatura y origen de Edgar Berlanga, el próximo rival de ‘Canelo’ Álvarez
La pelea estelar entre Canelo Álvarez y Edgar Berlanga es uno de los eventos más esperados del año en el mundo del boxeo, aquí te contamos más sobre el rival del mexicano.
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Saúl 'Canelo' Álvarez vs. Édgar Berlanga: ¿Cuándo y a qué hora ver la pelea?
Saúl ‘Canelo’ Álvarez se enfrentará a Édgar Berlanga en una pelea que promete ser épica; conoce la cartelera, día y hora en que será el combate.
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¡Confirmado! Canelo Álvarez anuncia pelea: ¿Quién es el rival y en qué fecha?
¡No hay plazo que no se cumpla! El Canelo regresará al ring para enfrentarse a Berlanga, un boxeador que de momento mantiene su historial limpio.