Notas
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“Un saludo desde el santuario donde late el corazón materno que da vida a México”: las palabras entrañables de Juan Pablo II y los otros papas que han visitado la Basílica de Guadalupe
La nueva Basílica de Guadalupe cumple 50 años, por ello recordamos a todos los Papas que han acudido a visitar el santurio en el Tepeyac; ¿quiénes son?
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A un año de la partida del Papa Francisco: su legado y enseñanza
Hoy se cumple el primer aniversario luctuoso del Papa que llegó del “fin del mundo” para sacudir las estructuras del Vaticano.
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¡Papamóvil transformado! Vehículo del Papa Francisco, ahora es clínica para niños en Gaza
Un vehículo que fue usado como papamóvil por el Papa Francisco durante su visita a Belén en 2014, se transformó en una clínica de salud móvil.
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Vaticano revela fecha de canonización de Carlo Acutis
La canonización de Carlo Acutis marca un hito en la historia de la Iglesia Católica; será el primer santo que creció en la era del internet: Santo milenial.
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Casa de Moneda relanza medalla del Papa Francisco; estas son sus características
La medalla conmemorativa del papa Francisco fue lanzada ddurante su visita en febrero del 2016, en la que recorrió algunos estados de la República Mexicana.
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¿Qué significa la cruz pectoral del Papa León XIV en su retrato oficial?
La cruz del Santo Padre está cargada de simbolismo; contiene reliquias de santos conocidos por su dedicación al servicio reflejando su espiritualidad y misión pastoral.
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¿Por qué se llama Capilla Sixtina? 5 sorprendentes datos sobre la sede del Cónclave 2025
FOTOS | Cierre del Féretro del Papa Francisco: Paso a paso el Solemne Rito en San Pedro
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Así rezan por la salud del papa Francisco alrededor del mundo