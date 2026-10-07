¿Cuáles son los únicos papas que han visitado la Basílica de Guadalupe? Fechas y momentos históricos en el Tepeyac

La Basílica de Guadalupe es uno de los recintos religiosos más importantes del mundo y ha recibido a millones de feligreses a lo largo de los años. Entre las personalidades que han pisado este templo en la Ciudad de México destacan los máximos líderes de la Iglesia Católica.

Aunque la devoción por la Virgen de Guadalupe es global, solo dos Papas han recorrido personalmente su santuario en visitas oficiales. ¿Quiénes fueron y en qué fechas estuvieron en el recinto del Tepeyac?

Juan Pablo II: El pontífice que más veces pisó la Basílica de Guadalupe

El papa Juan Pablo II tiene el récord como el líder religioso que más visitas hizo a la Basílica de Guadalupe. Estuvo en el templo en cuatro ocasiones diferentes: en 1979 durante su primer viaje como Papa; en 1990, para la beatificación de Juan Diego; en 1999, donde proclamó a la Virgen como Patrona de América; y en 2002, para la canonización de San Juan Diego.

Hace 50 años, la Virgen de Guadalupe estrenaba casita. 🙏🏻



Por ello, este 12 de octubre iniciamos la gran celebración con el Año Jubilar de la Basilica de Guadalupe, otorgado por el Papa León XIV.



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Benedicto XVI: Su paso por México sin visitar el Tepeyac

A diferencia de su antecesor, el papa Benedicto XVI solo realizó un viaje pastoral a territorio mexicano en el año 2012.

Durante esa gira oficial, su agenda se concentró de manera exclusiva en el estado de Guanajuato, por lo que no acudió a la Ciudad de México ni estuvo de forma presencial en la Basílica de Guadalupe.

Papa Francisco: ¿Cuándo visitó la Basílica de Guadalupe?

El papa Francisco visitó la Basílica de Guadalupe en febrero de 2016 durante su viaje pastoral a México. Uno de los momentos más recordados de su estancia fue cuando estuvo durante más de 20 minutos en oración silenciosa frente a la Virgen, un gesto que marcó su paso por la capital.

Papas que enviaron rosarios de oro pero no viajaron

Antes de que se concretaran los viajes papales en la segunda mitad del siglo XX, otros pontífices mostraron su devoción a distancia.

Por ejemplo, el papa Pío XII en 1945 y el papa Juan XXIII en 1961 enviaron mensajes especiales y rosarios de oro para la coronación de la Virgen, aunque ninguno de los dos viajó a México.

La importancia del Tepeyac para la Iglesia Católica

Las visitas de los jefes del Estado Vaticano consolidaron al santuario de la Ciudad de México como uno de los centros de peregrinación católica más concurridos del planeta, ubicándose al nivel de lugares sagrados como Roma o Lourdes.