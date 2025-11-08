Notas
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Morenista propone CÁRCEL para quienes canten narcocorridos en Puebla; van contra apología al delito
Un diputado de Morena en Puebla propuso cárcel para quien haga apología al delito en eventos masivos; se lanza contra narcocorridos, pero admite que los delitos no se investigan
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¿Quién es “El Gavilán”? El supuesto jefe de seguridad de "Los Chapitos" mencionado por Peso Pluma
“El Gavilán” ha ganado mucha popularidad gracias a las canciones de Peso Pluma, sin que haya confirmación oficial de su identidad, pero que se mantiene como posible elemento clave para “Los Chapitos”.
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Difunden folletos para "capturar" a supuestos aliados de "Los Chapitos": De Peso Pluma a Markitos Toys
Bajo la amenaza de “vamos por todos”, en Sinaloa difundieron folletos y volantes del Cártel de “Los Sapitos”, como supuestos colaboradores de “Los Chapitos”.
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Multan a Tito Double P por cantar 'narcocorridos' en Chihuahua; esto es lo que tendrá que pagar
El cantante Tito Double P deberá pagar una exorbitante multa tras interpretar canciones que hacen apología del delito, durante un concierto en Chihuahua.
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¿Mensajes desde el más allá? Peso Pluma le pide ayuda a Steve Jobs
Peso Pluma, en una entrevista, pidió ayuda a Steve Jobs para unas baterías, lo que provocó que internautas se burlaran por no saber de la muerte del empresario
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Peso Pluma, ¿el "superhéroe" que salvó al regional mexicano? Él se autoproclama
Peso Pluma marca el inicio de una “nueva era mexicana” en la música, influenciando a otros artistas a seguir su ejemplo en los corridos tumbados bélicos.