Taiwán: su éxito frente a la pandemia de Covid-19 con solo 11 muertos

A un año de la contingencia sanitaria, Taiwán, no solo no hizo cuarentena como el resto del mundo, sino que registra únicamente 11 personas fallecidas por Covid-19, a pesar de ser una isla vecina del epicentro de la pandemia.

Taiwán se encuentra a 130 kilómetros de China, por lo que al inicio de la pandemia, fue considerado un país de alto riesgo respecto a la emergencia mundial declarada por la propagación del SARS-CoV-2.

No obstante, el gobierno taiwanés cerró sus fronteras desde el 19 de marzo de 2020, hace más de un año, y con esa estrategia, que aún se mantiene, logró contener los contagios entre su población, misma que asciende a 23.8 millones de personas.

De acuerdo con los especialistas, el éxito de Taiwán frente la emergencia sanitaria se debe a dicho cierre de fronteras, así como a la promoción continua del uso de cubrebocas en toda la población. Además de la realización de intensas jornadas para detectar casos de Covid-19 con pruebas de PCR, sobre todo al inicio de la pandemia cuando varias personas habían viajado a China.

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La Revista de la Asociación Médica Estadounidense (Jama) explicó que desde el inicio de la emergencia sanitaria, las autoridades de Taiwán realizaron exámenes y un seguimiento exhaustivo a todas las personas que presentaban síntomas, como tos, fiebre y dolor de cabeza.

El papel de la tecnología para lograr controlar los contagios

A través de dispositivos tecnológicos, la población taiwanesa registró todos sus contactos cercanos, las personas se veían obligadas a realizar cuarentenas obligatorias si sus contactos estrechos presentaban algún síntoma.

El estudio realizado por la Revista Jama concluyó que las pruebas PCR, dicho rastreo de contactos y el aislamiento de los posibles contagiados, hizo que Taiwán lograra superar la pandemia mejor que muchos países, incluso primermundistas.

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