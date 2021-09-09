Talibanes dan brutal golpiza a periodistas que cubrían una protesta

Los periodistas Taqi y Nematullah cubrían una protesta en una comisaría de Kabul, pero los talibanes los detuvieron durante cuatro horas y les dieron una brutal golpiza.

Al llegar a la redacción del periódico en el que trabajan, los dos periodistas accedieron a quitarse la camisa para mostrar el daño causado tras los golpes recibidos por los talibanes, mientras los presentes en la sala no pudieron ocultar su disgusto ante la situación.

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Las fotos de cómo quedaron los periodistas tras la brutal golpiza se compartieron en redes sociales. Los cuerpos de ambos estaban llenos de golpes, uno de ellos tenía la parte baja llena de hematomas, mientras que el otro tenía todo el hombro morado, y en ambos casos sus muslos estaban lesionados.

Taqi Daryabi, fotógrafo de 22 años, y Nematullah Naqdi, camarógrafo de 28 años trabajan para el periódico afgano Etilaat Roz (“El día de la información”), uno de los principales diarios de circulación en el país asiático.

اطلاعات روز: تقی دریابی و نعمت‌الله نقدی، دو گزارشگر روزنامه اطلاعات روز پس از بازداشت توسط طالبان، به شدت مورد لت‌وکوب قرار گرفته‌اند.

آثاری از شلاق و کیبل‌ بر سر، صورت و بدن این دو گزارشگر اطلاعات روز به چشم می‌خورد. pic.twitter.com/0vuEwYW28b — اطلاعات روز | Etilaatroz (@Etilaatroz) September 8, 2021

De acuerdo con las declaraciones de los periodistas, los combatientes talibanes se echaron encima de Nematullah cuando comenzó a grabar la manifestación cuando recién había iniciado.

“Me dijeron que estaba totalmente prohibido filmar. Detenían a todos los que grababan, tomaban los teléfonos”, expresó el camarógrafo a una agencia de noticias internacional.

Relató que los talibanes intentaron quitarle su cámara pero logró escapar y dársela discretamente a un manifestante; sin embargo, los talibanes los detuvieron, lo llevaron a la comisaría donde lo insultaron y lo patearon.

“Me ataron las manos a la espalda, me tumbaron en el suelo y me golpearon con palos, cables y tubos. Con todo lo que podían encontrar”, detalló.

Después, Nematullah fue llevado a una celda donde había otras 15 personas. Ahí se encontró con su compañero Taqi, que también estaba golpeado, con la cabeza ensangrentada.

Taqi dijo que al preguntarle a sus agresores por qué los habían golpeado, uno de los talibanes respondió que tenía suerte de no haber sido decapitado.

The editor-in-chief of the Afghan newspaper Etilaat Roz shared images of two male reporters, one with large, red welts across his lower back and legs and the other with similar marks on his shoulder and arm after their arrest by the Taliban https://t.co/WsQV94GhLK pic.twitter.com/NRfmal9Hpy — Reuters (@Reuters) September 9, 2021

Los talibanes no responde sobre la brutal golpiza a dos periodistas

La agencia de noticias informó que intentó acercarse al gobierno talibán para aclarar lo sucedido con los dos periodistas, pero se negaron a dar declaraciones.

Sin embargo, los dirigentes afganos anunciaron que prohibían las manifestaciones “hasta nuevo orden”, luego de haber pedido a los medios de comunicación no cubrirlas ni publicar nada sobre las protestas.

Desde que el régimen talibán tomó el poder la capital de Afganistán, decenas de periodistas han sido golpeados, detenidos o simplemente se les prohíbe hacer su trabajo, especialmente a los reporteros afganos.

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