Talibanes purgan de sus filas a “personas con mal carácter”

Los talibanes ha formado una comisión para purgar a las "personas con mal carácter" de entre sus filas para proteger la reputación de Afganistán, informó el grupo, en la más reciente señal de que están tratando de cambiar de una insurgencia a un gobierno regular.

El movimiento talibán como combatientes insurgentes durante al menos dos décadas hasta antes de agosto cuando derrocaron al gobierno de Afganistán respaldado por Occidente. En los últimos años, su número de integrantes creció sobre todo después de que se hizo evidente que regresarían al poder de alguna y otra forma.

Talibán quiere limpiar su reputación en Afganistán

Sirajuddin Haqqani, subjefe de los talibanes y actual ministro del Interior de Afganistán, señaló que: "Hemos sabido que entraron personas de mal carácter en nuestras filas y han estado causando mala reputación al Emirato Islámico (Afganistán) y sirviendo a sus intereses creados".

A través de una grabación de audio cuya autenticidad fue confirmada a la agencia Reuters por funcionarios talibanes, Haqqani agregó que: "Es nuestro humilde deseo que haya un pequeño número de personas, pero deben ser puras y sinceras para que este movimiento no se dañe".

#Taliban deputy chief and Afghan interior minister #SirajuddinHaqqani said: "We are learning that people of bad character had entered (#Taliban)ranks and had been causing a bad name to the Islamic Emirate (#Afghanistan) and serving their vested interests."https://t.co/CuWEyxui4N pic.twitter.com/Fpt7hqgzDn — Business Recorder (@brecordernews) November 23, 2021

Talibán niega haber aprobado agresiones contra civiles

En redes sociales usurarios han denunciado que personas que se identificaron como miembros de los talibanes, perpetraron ataques contra civiles y exmiembros de las fuerzas de seguridad del gobierno derrocado desde el pasado mes de agosto. Esto contradice a que se anunció una amnistía general.

Aun así, en repetidas ocasiones, funcionarios talibanes han negado haber aprobado este tipo de actos.

Sirajuddin Haqqani, es una figura esquiva que nunca ha sido fotografiada en público, también es el jefe de la Red Haqqani, que perpetró algunos de los ataques más brutales en los 20 años que duró el talibán en insurgencia.

La comisión fue bautizada como "comisión para la purificación de las filas" y fue formada bajo el Ministerio de Defensa, que está encabezado por el Mulá Yaqoob, hijo del fundador de los talibanes, el mulá Omar.

Sirajuddin Haqqani, había señalado que se necesitaba con urgencia la formación de la comisión. "Me gustaría pedir a nuestros hermanos que cooperen con la comisión y no protejan ni apoyen a ninguna persona con mal carácter sobre la base de una amistad personal".