Talibán organiza desfile con vehículos militares de EU en Kabul

Las fuerzas del Talibán realizaron un desfile militar en Kabul el domingo 14 de noviembre, en el cual se utilizaron vehículos militares blindados de fabricación estadounidense y helicópteros rusos en un aparente intento de mostrar su creciente fuerza militar.

El desfile estuvo relacionado con la graduación de soldados recién entrenados, dijo a Reuters un portavoz del Ministerio de Defensa, Enayatullah Khwarazmi. Añadió que 250 nuevos reclutas se habían graduado en servicio el domingo.

El ejercicio involucró a docenas de vehículos militares blindados de seguridad M117 fabricados en Estados Unidos (EU), que conducían lentamente por una carretera importante de Kabul, además de helicópteros MI-17 que patrullaban por encima. Muchos soldados llevaban rifles de asalto M4 fabricados en Estados Unidos.

La mayoría de las armas y el equipo que están utilizando las fuerzas del Talibán ahora son los que fueron suministrados por Washington al gobierno respaldado por Estados Unidos en Kabul en un intento por construir una fuerza nacional afgana capaz de luchar contra el Talibán.

Esas fuerzas se desvanecieron con la huida del presidente afgano Ashraf Ghani de Afganistán, dejando a los talibanes a cargo de los principales activos militares.

Cuando las tropas estadounidenses partieron, destruyeron más de 70 aviones, docenas de vehículos militares blindados y defensas aéreas deshabilitadas antes de volar fuera del aeropuerto internacional Hamid Karzai de Kabul luego de una operación de evacuación caótica.

El Talibán ha operado como una fuerza insurgente durante dos décadas después de haber sido expulsados del poder por una invasión liderada por Estados Unidos en 2001, pero han buscado transformarse en un ejército permanente desde que se apoderaron del país en agosto de este año.

El Talibán toma el poder

El Talibán tomó el control de Kabul, en Afganistán, luego de que Estados Unidos y la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) retiraron sus tropas en aquel país luego de permanecer por 20 años. La retirada de las fuerzas armadas comenzó a partir de mayo de este 2021.

En menos de un mes, el Taibán tomó el control de al menos siete ciudades en Afganistán y tras sumar territorio, el presidente del país, Ashraf Ghani, decidió marcharse junto con otros diplomáticos extranjeros.