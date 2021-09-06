Acusan a talibanes de matar a una policía afgana embarazada

Una policía afgana embarazada fue asesinada este fin de semana por insurgentes talibanes, denunció la familia de la mujer a medios internacionales.

Los hechos ocurrieron en la provincia de Ghor el sábado, cuando los talibanes ingresaron al hogar de la policía afgana, con ocho mesdes de embarazo, identificada como Banu Negar, para catear sus pertenencias y luego ser ejecutada frente a su familia, confirmó una asociación de activistas.

La asociación también señaló mediante un comunicado que los talibanes en distintas ocasiones han amenazado a las oficiales, aunque el grupo radical islamista negó que llevaron a cabo este homicidio.

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Las autoridades del grupo radical se encuentran investigando el caso para esclarecer la muerte de la policía afgana, pues ellos han reiterado desde su llegada al poder la amnistía para las personas que trabajaron para el gobierno anterior o Estados Unidos.

Talibanes reprimen derechos de mujeres

Los talibanes se han pronunciado a favor de los derechos de la mujer y su participación en el gobierno, aunque recientemente disolvieron una manifestación de mujeres mediante disparos al aire y gases lacrimógenos cuando estas exigían igualdad.

Las mujeres de Afganistán vivieron durante los años 90 un régimen misógino por parte de los talibanes, pues se prohibió que trabajaran, recibieran educación y se les obligó a vestir burka.

Los talibanes fueron derrotados cuando Estados Unidos invadió Afganistán en octubre de 2001 luego de que se cometieron los ataques terroristas a las Torres Gemelas en septiembre de ese mismo año por parte de Al Qaeda.

No obstante, Estados Unidos decidió retirar sus tropas a principios de 2020 al llegar a un acuerdo con los talibanes, por lo que a mediados de este año los insurgentes volvieron a tomar las ciudades más importantes de Afganistán.