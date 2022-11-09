Talibanes prohíben entrada de mujeres a parques de atracciones

Los talibanes prohíben la entrada a las mujeres afganas a los parques de atracciones. Un portavoz del Ministerio para la Propagación de la Virtud y la Prevención del Vicio (MPPVV por sus siglas en inglés) confirmó que se restringiría el acceso de las mujeres a los parques de atracciones, sin que se ofrecieran mayores detalles.

Este miércoles (9 de noviembre 2022), a las mujeres afganas se les impidió ingresar a los parques de diversiones en Kabul después de que el ministerio de moralidad del país informara acerca de que habría restricciones para que las mujeres pudieran acceder a los parques públicos.

No estaba claro a qué grado o magnitud se aplicaron las restricciones o cómo afectaron una regla anterior del Ministerio para la Propagación de la Virtud y la Prevención del Vicio, que decía que los parques deben estar segregados por género y que ciertos días estarían reservados para las mujeres.

En un parque de diversiones en Kabul, una mujer le dijo a la agencia Reuters que la habían rechazado con su nieto, mientras que Bilal Karimi, portavoz adjunto de la administración talibán, no respondió a la solicitud de comentarios.

Masooma, una residente de Kabul, capital de Afganistán que pidió que solo se publicara su nombre por razones de seguridad, señala que: "Cuando una madre viene con sus hijos, se les debe permitir entrar al parque, porque estos niños no han visto nada bueno... deben jugar y estar entretenidos".

La mujer les pidió a los funcionarios del parque que los dejaran entrar, pero no le permitieron entrar al parque por lo que tuvo que regresar a casa.

Un par de operadores de parques de diversiones en Kabul, que pidieron permanecer en el anonimato, señalaron que los funcionarios talibanes les habían dicho que no permitieran que las mujeres ingresaran a sus parques.

Taliban have banned women from amusement parks and public bathhouses, reports @DaRadioAzadi



It's the latest restriction on women in #Afghanistan, where women's right to work/education and freedom of movement have been severely curtailed.https://t.co/P2gtcHCWPy — Frud Bezhan فرود بيژن (@FrudBezhan) November 9, 2022

Talibanes prohiben a las mujeres entrar en parques de atracciones y baños públicos

Desde el año pasado, cuando los talibanes tomaron el control de Afganistán, los islamistas han dicho que las mujeres no deben salir de casa sin un pariente varón, además de que deben cubrirse la cara, aunque algunas mujeres en los centros urbanos ignoran la regla, mientras que a otras mujeres se les ha permitido trabajar en oficinas gubernamentales.

Cabe señalar que los talibanes también han recibido críticas por un cambio de sentido en las señales de que abrirían escuelas secundarias para niñas.

Los gobiernos occidentales han dicho que el grupo necesita revertir su curso sobre los derechos de las mujeres para cualquier camino hacia el reconocimiento formal del gobierno talibán. Por su parte, los talibanes aseguran que respetan los derechos de las mujeres de acuerdo con su interpretación de la ley islámica.