Mujer mata a pitbull de 10 puñaladas en Tampico; Fiscalía de Tamaulipas atrae el caso

Una mujer mató a un perro pitbull tras asestarle 10 puñaladas y cortarle el cuello, luego de que el animal atacó a su dóberman en la colonia Laguna de la Puerta, ubicada al norte del municipio de Tampico, Tamaulipas. El caso ya fue atraído por la Fiscalía General de Justicia del Estado.

Cómo ocurrió el ataque al perro dóberman en Tampico

De acuerdo con lo relatado por autoridades municipales, el perro pitbull, identificado como Conan, salió de su casa y se encontró con un dóberman que también se encontraba fuera de su domicilio.

La dueña del dóberman llegó al lugar y se percató de que su mascota estaba siendo atacada por el pitbull. La mujer ingresó a una casa cercana, sacó un cuchillo y regresó para agredir al animal.

Con el arma blanca, la mujer propinó 10 puñaladas a Conan y le cortó el cuello. La agresión terminó con la muerte de la mascota.

Qué dice la Fiscalía de Tamaulipas sobre el caso de maltrato animal

La Fiscalía General de Justicia del Estado de Tamaulipas ya atrajo el caso para deslindar las responsabilidades correspondientes. El expediente quedó en manos del Ministerio Público, que deberá dar seguimiento formal a la denuncia y determinar las consecuencias legales.

Qué sanción podría recibir la mujer que mató al pitbull Conan

Aunque autoridades municipales señalan que la mujer no enfrentaría cárcel, se prevé que podría recibir una sanción económica severa, estimada entre dos y tres millones de pesos, de acuerdo con lo señalado por el área de Ecología del municipio de Tampico.

