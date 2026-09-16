Rapan a presunta ladrona en Tampico, Tamaulipas

Después de que comerciantes señalaran a una mujer por haber robado mercancías en la zona centro de Tampico, en Tamaulipas, la presunta fardera de nombre Carmen fue sometida por los propios vendedores; después la raparon y la golpearon frente a otros ciudadanos que le reclamaban haber sido víctimas de sus robos.

Comerciantes del centro de Tampico retienen a presunta fardera

Uno de los afectados relató a Azteca Noticias que varios comerciantes de la zona ya habían reportado por robo a la mujer.

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Las personas relatan que la presunta ladrona se había llevado teléfonos celulares, zapatos y joyas, entre otros artículos provenientes de diversos negocios. Además, había cometido robos de carteras y amenazado a diversos transeúntes de la zona.

Una de las personas que sometió a Carmen aseguró que el rostro de la mujer había sido expuesto por medio de lonas y carteles.

¿Cómo ocurrieron los hechos en el centro de Tampico?

La mujer había sido sometida después de haber robado en otra tienda de Tampico, tras lo cual la multitud le bloqueó el paso, la golpearon y con una rasuradora le cortaron el cabello y se burlaron de ella.

Intervención de la Guardia Estatal y la Fiscalía de Tamaulipas

La Guardia Estatal se llevó a la mujer amarrada con cintas de plástico después de 40 minutos de sucedidos los hechos.

Posteriormente, fue presentada ante la Fiscalía de Tamaulipas, la cual se encargará de hacer la investigación respectiva.

