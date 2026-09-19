Tanques de gas adulterados representan grave riesgo; así puedes identificarlos

¡ALERTA! Los cilindros de gas en mal estado pueden costarle la vida a tu familia. En México, miles de familias utilizan diariamente tanques de gas adulterados sin saber que algunos de ellos representan un peligro mortal.

Azteca Noticias reveló una investigación alarmante sobre tanques de gas adulterados que circulan en el mercado en condiciones deplorables, repintados hasta tres veces, con válvulas defectuosas y estructuras comprometidas.

Uno de los casos documentados mostró un cilindro que había sido pintado de rojo, luego de azul y finalmente de amarillo, señal inequívoca de que el tanque ha pasado por múltiples reparaciones no certificadas. Un tanque de gas en estas condiciones es un verdadero peligro, una bomba de tiempo.