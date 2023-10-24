En Palenque, Chiapas, cientos de migrantes se reunieron para denunciar y reprochar que los dictadores de América Latina, quienes causaron la salida de miles de ellos en busca de una mejor oportunidad, que se hayan reunido para hablar sobre cómo resolver la migración en la región.

La cumbre alterna como la denominaron los llevó a colocar periódicos murales en los que denunciaron las causas por las que abandonaron sus países de origen ante la falta de voluntad y soluciones por parte de sus gobernantes.

Además, hicieron piñatas con rostros de los dictadores de Cuba, Venezuela y Nicaragua, las cuales quemaron como una forma de protesta. "Yo voy con una niña de 5 años, ella está enferma y nunca recibió un medicamento contando con uno de los mejores países en medicina, en educación, en muchas cosas", declaró Leonel Arceo, un migrante de Venezuela.

Esta cumbre de migrantes es otra a la convocada por el gobierno de México y otros países de América Latina que se realiza en Palenque a la que asistieron dictadores como Miguel Díaz-Canel y Nicolás Maduro.

Dictadores no pueden resolver el problema migratorio

Los migrantes afirmaron que los dictadores no pueden resolver el problema porque son ellos quienes han alentado que muchos abandonen su país debido a la falta de oportunidades y condiciones para una mejor vida.

"No puede haber una solución de unos dictadores que se han encargado de expulsar a su pueblo, reprimirlo, de sacarlo y ahora se les va a premiar, no puede ser la solución quien creó el problema y por esa razón que nosotros hemos hecho esta cumbre, es decir la verdad de lo que le está pasando a la comunidad migrante", añadió Irineo Mujica, director de Pueblos Sin Fronteras.

¿Cuándo saldrá la caravana migrante de Tapachula en octubre?

Se estima que la nueva caravana migrante salga la próxima semana mientras los migrantes siguen llegando por la frontera sur del país. Esto obedece a una convocatoria que organizó la Asociación Pro Migrante Pueblos Sin Fronteras, que está invitando a los migrantes que se encuentran atrapados en el sur del país, a los migrantes que se encuentran en tránsito por Centro y Sudamérica, a reunirse en el Parque del Bicentenario en Tapachula para partir juntos el próximo 30 de octubre a las 5:00 horas.