¡Solidaridad y esperanza! Taquero de Chilpancingo regala tacos en Acapulco

En medio de la devastación y tragedia provocada por el huracán “Otis” en Guerrero, miles de personas se mantienen sin agua, medicinas, servicios básicos... sin alimentos. Sin embargo, el pueblo de “Acapulco es Guerrero” y para muestra los actos de solidaridad entre sus gente: Un taquero de Chilpancingo traslada su puesto y regala tacos en Acapulco.

Y en momentos de tragedia, los mexicanos siempre hemos demostrado que somos solidarios ante nuestros hermanos”, prueba de ello es la buena acción que Jorge Morales hace en Acapulco.

Este taquero tiene su negocio en Chilpancingo, Guerrero pero en estos días en donde las personas en Acapulco enfrentan la escasez de productos básicos y hasta de comida, decidió llevar su puesto hasta el Puerto de Acapulco. Con el objetivo de ayudar a los damnificados por el paso del huracán Otis, este taquero les regala tacos.

Para que más damnificados alcancen, este taquero les regala 6 tacos por persona, y para lograrlo es que trajo 80 kilogramos de carne divididos en dos trompos, además de las tortillas y salsas. Jorge dice que su ayuda es de corazón y que esto fue gracias a que Dios les permitió llegar hasta Acapulco para ayudar a sus paisanos.