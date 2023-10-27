¡Localiza a tu familiar en Acapulco! Lista de turistas con vida en Guerrero

¡Mensajes de vida! El equipo de Fuerza Informativa Azteca (FIA) se encuentra presente en la zona de desastre del huracán “Otis” para darle voz a quienes buscan dar mensajes de vida a sus familiares. Esta es la lista completa de personas con bien en Acapulco y zonas de Guerrero.

¿Cómo se encuentra la situación en Acapulco, Guerrero?

El paso del huracán “Otis” dejó a la población de Guerrero completamente incomunicada. Al momento, los residentes y turistas se encuentran completamente desesperados por la falta de comida y agua embotellada.

Hasta el momento, la autopista del Sol ha sido reabierta en cuatro carriles; sin embargo, los testimonios han revelado que es imposible la salida del puerto de Acapulco.

¿Cómo buscar a una familiar en Acapulco, Guerrero?

“¡Estamos bien!”, los turistas en Acapulco se han cercado al equipo de FIA para notificar a sus familiares y seres queridos que se encuentran sanos y salvos. Aquí la lista de personas con vida en Guerrero.



Arturo Aguilera Morales

Victoria Macías Valadéz

Javier Seáñez Martínez

Epifanio Iglesias

Rita Luna de Anda

Víctor Hugo Rodríguez

Marcos Jesús Solo Olmos

Maximiliano Soto Pérez

Leonel Méndez Vázquez

Alicia Mercano Palomo

Maruca Haro

Silvia Oviedo

Pitty Díaz

Sigrid Hagen

Gerardo Dorado

Beatriz Smith

Rodolfo Martínez Urbina

Bertha Morales Garza

Gerardo Martínez Urbina

Verónica Vázquez

Karla Gabriela Rodríguez Velazco

Karla Rodríguez Arreazola

Luis Carlos Domínguez

Cinthia González

Edgar Grijalva



Turistas de Durango en Acapulco que se encuentran bien

Leonel Méndez y Alicia Mercado

María Elena González Núñez

Juan Pablo Bailón Salas

Ana Guadalupe Morales Román

Monserrat Alejandra Hernández

Turistas de Monterrey, Nuevo León, en Acapulco, Guerrero, que se encuentran bien:

Andrés Alejandro Garza Robledo

Jesús Ángel Aponte

Martín Nivardo Manuel Briseño

Allan Ignacio Reyes

Sergio Carlos Barco

Gabriela García Covarrubias

Héctor López Rocha

Karla Judith Arreazola Rodríguez

Mario Francisco García López

Turistas de la Ciudad de México (CDMX) que se encuentran bien:

Guadalupe Herrera

Juan Orozco

Taffy Orozco

Hugo Lara Ayala

José González Huerta

César Padilla Monroy

Magda Aceneth Morales Gaytán

Emilia Padilla Morales

Gerardo Morales

Malena Gaytán

Mildred Berlanga Magaña

Diana Berlaga López

Laura Jiménez Núnez

Linda Jazmín Mata Núñez

Leticia Jiménez Núñez

Arturo Delgadillo Peniche

Gabriela Ortiz Fascinetto

Martha Bohigas De Regil

Martha De Regil Gómez

Mariana Bohigas De Regil

Fernanda Bohigas De Regil



Lucía Arroyo Bohigas

Carolina Arroyo Bohigas

Lorenzo Cruz Bohigas

Mariana Velasco

Jorge García

Diego García

Pilar Valdéz

María Del Carmen Bermúdez Espinosa

Carlos Horacio Herrera Ávila

Carolina Herrera Bermúdez

Virgilio Bermúdez Núñez

Gloria Espinosa López



Álvaro Aranda

Fernando Caballero

Héctor Almaraz

Héctor Abraham Almaraz Vargas

Claudio Félix Cortés

Eugenio Treviño Rodríguez

Joel Cázares

Luis Antonio Velazco



Alicia Núñez

Ángel Galindo

Eduardo Galindo

Juan Martín Peña

Juan Máximo

Leticia De Máximo

Arcardio Morín

Sergio Treviño

Paola Castillo

Abel Luján

Edwin Luján

Gustavo Ochoa

Arturo Medrano

Marcelo Segoviano

Teresa Carrasco

Fernanda Romero

Fernando Oviero

Ana González

¿Cómo ubicar un familiar en Acapulco, Guerrero?

Los turistas en Acapulco continúan acercándose al equipo de FIA para enviar mensajes de vida a sus seres queridos. Esta es la lista de personas que se encuentra con bien en Guerrero:

