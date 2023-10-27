tva (1).png
Sorry, your browser does not support inline SVG.
En Vivo

¡Localiza a tu familiar en Acapulco! Lista de turistas con vida en Guerrero

“¡Estoy bien!” Los turistas se han acercado al equipo de FIA para enviar mensajes de vida a sus familiares tras el paso del huracán “Otis” en Acapulco.

¡Localiza a tu familiar en Acapulco, Guerrero! Lista completa hoy 27 de octubre
¡Localiza a tu familiar en Acapulco, Guerrero! Lista completa hoy 27 de octubre

Escrito por: Pilar Espinoza

¡Mensajes de vida! El equipo de Fuerza Informativa Azteca (FIA) se encuentra presente en la zona de desastre del huracán “Otis” para darle voz a quienes buscan dar mensajes de vida a sus familiares. Esta es la lista completa de personas con bien en Acapulco y zonas de Guerrero.

¿Cómo se encuentra la situación en Acapulco, Guerrero?

El paso del huracán “Otis” dejó a la población de Guerrero completamente incomunicada. Al momento, los residentes y turistas se encuentran completamente desesperados por la falta de comida y agua embotellada.

Hasta el momento, la autopista del Sol ha sido reabierta en cuatro carriles; sin embargo, los testimonios han revelado que es imposible la salida del puerto de Acapulco.

¿Cómo buscar a una familiar en Acapulco, Guerrero?

“¡Estamos bien!”, los turistas en Acapulco se han cercado al equipo de FIA para notificar a sus familiares y seres queridos que se encuentran sanos y salvos. Aquí la lista de personas con vida en Guerrero.

  • Arturo Aguilera Morales
  • Victoria Macías Valadéz
  • Javier Seáñez Martínez
  • Epifanio Iglesias
  • Rita Luna de Anda
  • Víctor Hugo Rodríguez
  • Marcos Jesús Solo Olmos
  • Maximiliano Soto Pérez
  • Leonel Méndez Vázquez
  • Alicia Mercano Palomo
  • Maruca Haro
  • Silvia Oviedo
  • Pitty Díaz
  • Sigrid Hagen
  • Gerardo Dorado
  • Beatriz Smith
  • Rodolfo Martínez Urbina
  • Bertha Morales Garza
  • Gerardo Martínez Urbina
  • Verónica Vázquez
  • Karla Gabriela Rodríguez Velazco
  • Karla Rodríguez Arreazola
  • Luis Carlos Domínguez
  • Cinthia González
  • Edgar Grijalva

Turistas de Durango en Acapulco que se encuentran bien

  • Leonel Méndez y Alicia Mercado
  • María Elena González Núñez
  • Juan Pablo Bailón Salas
  • Ana Guadalupe Morales Román
  • Monserrat Alejandra Hernández

Turistas de Monterrey, Nuevo León, en Acapulco, Guerrero, que se encuentran bien:

  • Andrés Alejandro Garza Robledo
  • Jesús Ángel Aponte
  • Martín Nivardo Manuel Briseño
  • Allan Ignacio Reyes
  • Sergio Carlos Barco
  • Gabriela García Covarrubias
  • Héctor López Rocha
  • Karla Judith Arreazola Rodríguez
  • Mario Francisco García López

Turistas de la Ciudad de México (CDMX) que se encuentran bien:

  • Guadalupe Herrera
  • Juan Orozco
  • Taffy Orozco
  • Hugo Lara Ayala
  • José González Huerta
  • César Padilla Monroy
  • Magda Aceneth Morales Gaytán
  • Emilia Padilla Morales
  • Gerardo Morales
  • Malena Gaytán
  • Mildred Berlanga Magaña
  • Diana Berlaga López
  • Laura Jiménez Núnez
  • Linda Jazmín Mata Núñez
  • Leticia Jiménez Núñez
  • Arturo Delgadillo Peniche
  • Gabriela Ortiz Fascinetto
  • Martha Bohigas De Regil
  • Martha De Regil Gómez
  • Mariana Bohigas De Regil
  • Fernanda Bohigas De Regil
  • Lucía Arroyo Bohigas
  • Carolina Arroyo Bohigas
  • Lorenzo Cruz Bohigas
  • Mariana Velasco
  • Jorge García
  • Diego García
  • Pilar Valdéz
  • María Del Carmen Bermúdez Espinosa
  • Carlos Horacio Herrera Ávila
  • Carolina Herrera Bermúdez
  • Virgilio Bermúdez Núñez
  • Gloria Espinosa López
  • Álvaro Aranda
  • Fernando Caballero
  • Héctor Almaraz
  • Héctor Abraham Almaraz Vargas
  • Claudio Félix Cortés
  • Eugenio Treviño Rodríguez
  • Joel Cázares
  • Luis Antonio Velazco
  • Alicia Núñez
  • Ángel Galindo
  • Eduardo Galindo
  • Juan Martín Peña
  • Juan Máximo
  • Leticia De Máximo
  • Arcardio Morín
  • Sergio Treviño
  • Paola Castillo
  • Abel Luján
  • Edwin Luján
  • Gustavo Ochoa
  • Arturo Medrano
  • Marcelo Segoviano
  • Teresa Carrasco
  • Fernanda Romero
  • Fernando Oviero
  • Ana González

¿Cómo ubicar un familiar en Acapulco, Guerrero?

Los turistas en Acapulco continúan acercándose al equipo de FIA para enviar mensajes de vida a sus seres queridos. Esta es la lista de personas que se encuentra con bien en Guerrero:

  • Pedro Domínguez
  • Paulina Aguirre
  • Raúl Gracie
  • Noel Becerril
  • Sandra Magaña
  • Gabriela Grijalva
  • Orietta Fupen
  • Laura Cárdenas
  • Janet Cardozo
  • Pedro Aramuro
  • Giovana Aceves
  • Elizabeth Aceves
  • Osvaldo Veina
  • Diego Carreto
  • Rodrigo Carreto
  • Israel Gómez
  • Diana Hernández
  • Marisa Moane
  • Cecilia Cepeda
  • Juan Carlos Flores
  • Lourdes López Díaz
  • Leo Gehr
  • Renata Gehr
  • Manuel Magallanes
  • Elizabeth Magallanes
  • Alcenira Valle
  • Jonathan Gehr
  • Catherine Swinscoe
  • Yael Anav Y
  • Roxana Anav Y
  • Ahmet Bozbay
  • Tania Partida Hernández
  • Norberto Zabala Medellín
  • Paul Thomas Lacroix
  • Pascale Bagne-Livesque
  • Axel Levesque Lacroix
  • Sam Levesque Lacroix
  • Alma Herrera
  • Yanet Godínez
  • Juan Enrique Basurto
  • Delia Aguilar Gámez
  • Alison Paula Rivera A
  • Casper Threlemans
  • Fernando Ariola A
  • Nora Hernández V
  • Arcadio Martínez Martínez
  • Rosa María Romero Gutiérrez
  • Julio Anibal Méndez García
  • Luis Fernández Medina
  • Sandra Avilés Villanueva
  • Ramón Maynez S
  • Jonathan Michel Jiménez
  • Mirna Cuadra González
  • Alan Cañamac Leiva
  • Ana Paulina Palafox Salazar
  • Bend Hernández
  • Itan Bañales
  • Irán Hernández
  • Miguel Ángel Flores
  • Beatriz Moreno
  • Gabriel Grijalva
  • Felipe Dávila
  • Magdalena Vázquez
  • Manuel Ibañez
  • Bidagnis Camejo Hernández
  • Bidagnis De La Luz Martínez
  • José Martínez Gómez
  • José Luis Chavira
  • Sandra Silva
  • Tania Chavira
  • Aldo Chavira
Tags relacionados
Huracanes