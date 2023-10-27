¡Localiza a tu familiar en Acapulco! Lista de turistas con vida en Guerrero
“¡Estoy bien!” Los turistas se han acercado al equipo de FIA para enviar mensajes de vida a sus familiares tras el paso del huracán “Otis” en Acapulco.
¡Mensajes de vida! El equipo de Fuerza Informativa Azteca (FIA) se encuentra presente en la zona de desastre del huracán “Otis” para darle voz a quienes buscan dar mensajes de vida a sus familiares. Esta es la lista completa de personas con bien en Acapulco y zonas de Guerrero.
¿Cómo se encuentra la situación en Acapulco, Guerrero?
El paso del huracán “Otis” dejó a la población de Guerrero completamente incomunicada. Al momento, los residentes y turistas se encuentran completamente desesperados por la falta de comida y agua embotellada.
Hasta el momento, la autopista del Sol ha sido reabierta en cuatro carriles; sin embargo, los testimonios han revelado que es imposible la salida del puerto de Acapulco.
¿Cómo buscar a una familiar en Acapulco, Guerrero?
“¡Estamos bien!”, los turistas en Acapulco se han cercado al equipo de FIA para notificar a sus familiares y seres queridos que se encuentran sanos y salvos. Aquí la lista de personas con vida en Guerrero.
- Arturo Aguilera Morales
- Victoria Macías Valadéz
- Javier Seáñez Martínez
- Epifanio Iglesias
- Rita Luna de Anda
- Víctor Hugo Rodríguez
- Marcos Jesús Solo Olmos
- Maximiliano Soto Pérez
- Leonel Méndez Vázquez
- Alicia Mercano Palomo
- Maruca Haro
- Silvia Oviedo
- Pitty Díaz
- Sigrid Hagen
- Gerardo Dorado
- Beatriz Smith
- Rodolfo Martínez Urbina
- Bertha Morales Garza
- Gerardo Martínez Urbina
- Verónica Vázquez
- Karla Gabriela Rodríguez Velazco
- Karla Rodríguez Arreazola
- Luis Carlos Domínguez
- Cinthia González
- Edgar Grijalva
Turistas de Durango en Acapulco que se encuentran bien
- Leonel Méndez y Alicia Mercado
- María Elena González Núñez
- Juan Pablo Bailón Salas
- Ana Guadalupe Morales Román
- Monserrat Alejandra Hernández
Turistas de Monterrey, Nuevo León, en Acapulco, Guerrero, que se encuentran bien:
- Andrés Alejandro Garza Robledo
- Jesús Ángel Aponte
- Martín Nivardo Manuel Briseño
- Allan Ignacio Reyes
- Sergio Carlos Barco
- Gabriela García Covarrubias
- Héctor López Rocha
- Karla Judith Arreazola Rodríguez
- Mario Francisco García López
Turistas de la Ciudad de México (CDMX) que se encuentran bien:
- Guadalupe Herrera
- Juan Orozco
- Taffy Orozco
- Hugo Lara Ayala
- José González Huerta
- César Padilla Monroy
- Magda Aceneth Morales Gaytán
- Emilia Padilla Morales
- Gerardo Morales
- Malena Gaytán
- Mildred Berlanga Magaña
- Diana Berlaga López
- Laura Jiménez Núnez
- Linda Jazmín Mata Núñez
- Leticia Jiménez Núñez
- Arturo Delgadillo Peniche
- Gabriela Ortiz Fascinetto
- Martha Bohigas De Regil
- Martha De Regil Gómez
- Mariana Bohigas De Regil
- Fernanda Bohigas De Regil
- Lucía Arroyo Bohigas
- Carolina Arroyo Bohigas
- Lorenzo Cruz Bohigas
- Mariana Velasco
- Jorge García
- Diego García
- Pilar Valdéz
- María Del Carmen Bermúdez Espinosa
- Carlos Horacio Herrera Ávila
- Carolina Herrera Bermúdez
- Virgilio Bermúdez Núñez
- Gloria Espinosa López
- Álvaro Aranda
- Fernando Caballero
- Héctor Almaraz
- Héctor Abraham Almaraz Vargas
- Claudio Félix Cortés
- Eugenio Treviño Rodríguez
- Joel Cázares
- Luis Antonio Velazco
- Alicia Núñez
- Ángel Galindo
- Eduardo Galindo
- Juan Martín Peña
- Juan Máximo
- Leticia De Máximo
- Arcardio Morín
- Sergio Treviño
- Paola Castillo
- Abel Luján
- Edwin Luján
- Gustavo Ochoa
- Arturo Medrano
- Marcelo Segoviano
- Teresa Carrasco
- Fernanda Romero
- Fernando Oviero
- Ana González
¿Cómo ubicar un familiar en Acapulco, Guerrero?
Los turistas en Acapulco continúan acercándose al equipo de FIA para enviar mensajes de vida a sus seres queridos. Esta es la lista de personas que se encuentra con bien en Guerrero:
- Pedro Domínguez
- Paulina Aguirre
- Raúl Gracie
- Noel Becerril
- Sandra Magaña
- Gabriela Grijalva
- Orietta Fupen
- Laura Cárdenas
- Janet Cardozo
- Pedro Aramuro
- Giovana Aceves
- Elizabeth Aceves
- Osvaldo Veina
- Diego Carreto
- Rodrigo Carreto
- Israel Gómez
- Diana Hernández
- Marisa Moane
- Cecilia Cepeda
- Juan Carlos Flores
- Lourdes López Díaz
- Leo Gehr
- Renata Gehr
- Manuel Magallanes
- Elizabeth Magallanes
- Alcenira Valle
- Jonathan Gehr
- Catherine Swinscoe
- Yael Anav Y
- Roxana Anav Y
- Ahmet Bozbay
- Tania Partida Hernández
- Norberto Zabala Medellín
- Paul Thomas Lacroix
- Pascale Bagne-Livesque
- Axel Levesque Lacroix
- Sam Levesque Lacroix
- Alma Herrera
- Yanet Godínez
- Juan Enrique Basurto
- Delia Aguilar Gámez
- Alison Paula Rivera A
- Casper Threlemans
- Fernando Ariola A
- Nora Hernández V
- Arcadio Martínez Martínez
- Rosa María Romero Gutiérrez
- Julio Anibal Méndez García
- Luis Fernández Medina
- Sandra Avilés Villanueva
- Ramón Maynez S
- Jonathan Michel Jiménez
- Mirna Cuadra González
- Alan Cañamac Leiva
- Ana Paulina Palafox Salazar
- Bend Hernández
- Itan Bañales
- Irán Hernández
- Miguel Ángel Flores
- Beatriz Moreno
- Gabriel Grijalva
- Felipe Dávila
- Magdalena Vázquez
- Manuel Ibañez
- Bidagnis Camejo Hernández
- Bidagnis De La Luz Martínez
- José Martínez Gómez
- José Luis Chavira
- Sandra Silva
- Tania Chavira
- Aldo Chavira