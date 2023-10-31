¡Ponte atento! Esto cambiará en tu recibo de luz de la CFE a partir del 1 de noviembre

Este 1 de noviembre se registrará un cambio en tu recibo de luz de la CFE, ponte atento para que no te agarren desprevenido ya que podrías verte afectado con este cambio de la Comisión Federal de Electricidad.

La electricidad es sumamente importante por lo que se erige como uno de los principales e indispensables servicios en tu casa, negocio, oficina, escuela, trabajo y hasta en áreas de esparcimiento. Sin embargo la CFE recientemente advirtió acerca del cambio en los recibos del cobro por el suministro eléctrico, por lo que deberás prepararte pero sobre todo tomar tus precauciones.

Conforme a la época y estación del año, la temperatura varía y si la temperatura disminuye, se aumenta considerablemente tu consumo de suministro eléctrico y esto se verá reflejado en tus recibo de luz de la CFE, por lo que deberás ponerte atento a partir de este 1 de noviembre, cuando se podrá notar un considerable cambio en tu recibo de luz.

Esto cambiará en tu recibo de luz de la CFE a partir del 1 de noviembre|CFE

¿Qué cambiará en tu recibo de luz a partir de este 1 de noviembre?

Es importante señalar que durante el verano, estación en la que se registran las mayores temperaturas en la República Mexicana, por ello es que utilizamos en mayor intensidad los aparatos electrónicos con el objetivo de bajar la temperatura y mantenernos frescos.

Como los climas, ventiladores, enfriadores, refrigeradores, entre otros aparatos eléctricos, consumen mucha energía y ante la situación, la Comisión Federal de Electricidad implementa la denominada “tarifa 1C”, mejor conocida como la “tarifa de verano”. Cabe señalar que esta tarifa solo aplica en algunos estados de México, justo en las entidades en donde la temperatura promedio, durante el verano, oscila por encima de los 30 grados Celsius. Pero durante la época de otoño e invierno, se termina la “tarifa 1C”.

Esto cambiará en tu recibo de luz de la CFE a partir del 1 de noviembre|CFE

Estados en los que se aplica la tarifa de verano

La Comisión Federal de Electricidad aplica la denominada “tarifa de verano” en 17 estados de la República Mexicana. A partir de este 1 de noviembre 2023, las siguientes entidades tendrán un cobro normal, es decir sin el subsidio por la tarifa de verano.

Baja California

Campeche

Coahuila

Colima

Chiapas

Chihuahua

Guerrero

Morelos

Nayarit

Nuevo Léon

Oaxaca

Sinaloa

Sonora

Tabasco

Tamaulipas

Veracruz

Yucatán.

