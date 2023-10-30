Hace una semana el Huracán "Otis" azotó Acapulco, Guerrero como Categoría 5, causando graves daños y pérdidas en el estado, por ello Fuerza Informativa Azteca te ofrece las últimas noticias de lo qué está pasando en la entidad tras este fenómeno meteorológico.

Este lunes 30 de octubre 2023, las autoridades ajustaron la cifra de fallecidos y desaparecidos tras el impacto del huracán "Otis", pero ¿Qué más está pasando en Acapulco?

Incendio consume zapatería en Acapulco, Guerrero

La tarde de este lunes 30 de octubre un fuerte incendio consumió en su totalidad una zapatería ubicada en el cruce del Boulevard Vicente Guerrero y Hermenegildo Galeana, en la colonia Renovación, en el puerto de Acapulco.

Una intensa nube de humo alertó a los servicios de emergencia, quienes acudieron hasta el sitio para confirmar que la zapatería se vino abajo debido a las llamas por lo que de inmediato comenzaron con las labores para sofocar el fuego y evitar que se extendiera a otros puntos de la zona.

Casi de manera inmediata los bomberos controlaron la situación mientras que el personal de la Guardia Nacional reforzó la seguridad de la zona para acordonar la zona hasta que se inicien las investigaciones por el incendio en la zapatería.

#URGENTE | Durante este lunes, un fuerte #incendio consumió en su totalidad una zapatería ubicada en el cruce del Boulevard Vicente Guerrero y Hermenegildo Galeana en la colonia Renovación en #Acapulco



Los #bomberos controlaron la situación pic.twitter.com/5XuIvPDJVJ — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) October 31, 2023

Crece la preocupación de personas que no logran contactar a sus familiares

En Acapulco, Guerrero, crece la incertidumbre entre las personas que no han logrado contactar a sus familiares reportados como desaparecidos. Familias completas han acudido hasta el punto donde surge la información oficial y de los medios de comunicación para obtener respuestas.

Familiares de marinos que recibieron al huracán "Otis" en altamar siguen esperando noticias luego de seis días sin saber nada de ellos. En la zona, varias personas han solicitado apoyo al gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador y a la gobernadora Evelyn Salgado.

Muchos de ellos incluso han acudido al Servicio Médico Forense y a otras instituciones en busca de sus familiares, pero hasta el momento no han recibido información al respecto.

Regresa la energía eléctrica en Acapulco

Al menos de manera paulatina, comienza a restablecerse la energía eléctrica en algunas zonas de Acapulco, según pudo constatar Fuerza Informativa Azteca en zonas como la Fuente de la Diana, sobre la Costera Miguel Alemán.

La Comisión Federal de Electricidad (CFE) señaló que continúa trabajando en la zona para restablecer el servicio lo más pronto posible en los puntos más afectados de Guerrero tras el paso del huracán "Otis".

Y se hizo la luz...



Al menos de manera paulatina, comienza a restablecerse la #energía eléctrica en algunas zonas de #Acapulco



Son imágenes del dron de Fuerza Informativa Azteca, en la Fuente de la Diana, sobre la Costera Miguel Alemán



Vía @uli1970 pic.twitter.com/EhsfHrWGJc — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) October 31, 2023

Operan con normalidad 93 de los 96 sensores de alerta sísmica

El Sistema de Alerta Sísmica Mexicano (Sasmex) informó que operan con normalidad 93 de los 96 sensores que sirven para alertar ante la presencia de un sismo.

En un comunicado, recordó que el huracán "Otis" derribó una antena que servía como repetidora, además de enlaces que servían para replicar el sonido. Las obras civiles en la zona aún llevarán tiempo, pero se desconoce cuándo se podrán reparar en su totalidad los sensores.

Sexto Comunicado del estado actual del Sistema de Alerta Sísmica Mexicano @SASMEX por daños del Huracán #Otis



Operan con normalidad 93 de los 96 sensores del SASMEX. pic.twitter.com/rFfjFIqrbc — CIRES, A.C. (@cires_ac) October 31, 2023

"Durante los quehaceres de recuperación en campo logramos adecuar la red de comunicaciones del SASMEX. Así, en Guerrero enlazamos 23 de los 26 sensores sísmicos afectados durante este desastre, con esto, recuperamos la posibilidad de alertar un sismo fuerte en Guerrero", añadió el Sasmex.

Personas salen a pedir ayuda a las casetas

Se ha reportado que algunos niños, junto con mujeres y ancianos han salido a pedir ayuda en la caseta de "La Venta"; piden agua, medicinas, pañales y alimentos, para poder sobrevivir después de algunos días de que el Huracán "Otis" azotara Acapulco.

¡RUEGAN AYUDA!



Niños, mujeres y ancianos de la colonia Lucio Cabañas de #Acapulco, claman por ayuda en la caseta La Venta. Necesitan agua, medicinas, pañales, alimentos; lo que sea es bienvenido para sobrellevar el día a día.



Reporta @Lucero_Rdz_Mx | https://t.co/9ywByxB09H pic.twitter.com/fYrVHtToKS — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) October 30, 2023

Restablecen alertas sísmicas en zonas afectadas de Acapulco

Durante este lunes 30 de octubre se restableció la operación de 23 de los 26 sensores sísmicos que fueron afectados por el paso del Huracán “Otis” en Acapulco, Guerrero.

Hasta ahora operan con normalidad 93 de los 96 sensores sísmicos que cubren las siguientes entidades: Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Puebla y Oaxaca.

Ejército instala cocinas comunitarias para afectados en Acapulco

Después de seis largos días, el Ejército Nacional Mexicano instaló algunas cocinas comunitarias, así como purificadoras de agua para las personas afectadas en Acapulco por el paso del Huracán “Otis”.

Estas cocinas comunitarias funcionarán en distintos puntos de Acapulco por lapsos de hasta 72 horas; todo dependerá de las necesidades de las y los habitantes de cada zona.

Además, se instalarán algunas tortillerías móviles, que esperan funcione lo más rápido posible; sin embargo, la falta de gas, ha provocado el retraso de su instalación.

Aumentan el precio de productos; están por arriba de los cien pesos

Algunos locatarios aseguran que el precio de algunos productos superan los cien pesos, de acuerdo con Elena, una madre, asegura que el costo de un pollo oscila entre los $300 pesos, mientras que una bolsa de tostadas esta en cien pesos.

Las madres piden a las autoridades que detengan estos abusos, pues para ellas es muy complicado salir a buscar comida para su familia.

¡No se rinden! Comerciantes limpian lo que quedó de sus negocios

A pesar de que no han recibido ayuda por parte de las autoridades, las y los comerciantes de Acapulco han decido comenzar a limpiar lo poco que quedó de sus negocios.

“Nosotros tenemos que echarle para adelante”, compartió José Luis, el dueño de una refaccionaria en Acapulco para Fuerza Informativa Azteca.

Ellos empezarán de cero 😪



Nadie les ha dicho si los van a ayudar, “pero nosotros tenemos que echarle para adelante”, dice José Luis, dueño de una refaccionaría.



Mientras en un negocio de ropa lo perdieron todo, hoy sacan lo poco que hay para guardarlo para que no se los roben.… pic.twitter.com/uORCleyAR5 — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) October 30, 2023

Autoridades ajustan cifra de muertos en Acapulco por Huracán "Otis"

El Gobierno de México confirmó un total de 45 muertos en Acapulco tras el paso del Huracán “Otis”, de acuerdo con un comunicado publicado el domingo, se habían reportado alrededor de 48 personas sin vida; sin embargo, la cifra fue ajustada el día de hoy.

Del total de la cifra de muertos, se reportó que al menos 16 de los cuerpos ya han sido entregados a las y los familiares de las víctimas. Hay 47 personas desaparecidas.

En la conferencia matutina del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), la gobernadora de Guerrero, Evelyn Salgado, compartió la "cifra total" de muertos tras el huracán "Otis".

#Actualización | Aumenta a 48 el numero de muertos tras el impacto de #Otis. Aún hay 16 personas desaparecidas; 10 son extranjeros.@_otomartinez con los detalles | https://t.co/ZOfBpKlZSX pic.twitter.com/RAyBTMp2iE — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) October 30, 2023

Acapulco podría tener energía eléctrica la noche de este lunes

La Comisión Federal de Electricidad (CFE) estimó que el 90% de Acapulco podría recuperar el servicio de energía eléctrica la noche de este lunes, aunque con sistema de emergencia.

Mientras se trabaja en restablecer la energía eléctrica en Acapulco, autoridades alistan ingreso de mega barco para intentar rescatar a 800 embarcaciones que se perdieron tras paso de huracán Otis.

Hasta el momento la energía eléctrica se ha restablecido a 281 mil 740 de 513 mil 524 usuarios afectados, por lo que se espera que este servicio se restablezca por completo durante la noche de este lunes.

#JuntosPorAcapulco | Luz de esperanza. Acapulco, después de la furia del huracán Otis, se iluminará nuevamente. La CFE está comprometida en brindar bienestar a las y los mexicanos a través de la electricidad. pic.twitter.com/b5ViofXafP — CFEmx (@CFEmx) October 30, 2023

¿Cuáles fueron los daños que dejó el Huracán “Otis” en Acapulco?

De acuerdo con el Gobierno de México, el paso del Huracán “Otis” por Acapulco, Guerrero dejó alrededor de 273 mil 844 viviendas afectadas, además de 10 mil 212 postes eléctricos caídos y 120 hospitales y clínicas con algún tipo de daño.

Se reporta que hubo al menos 12 cierres carreteros por caída de árboles, deslaves y desbordamientos de agua, así como 24 derrumbes o socavones en caminos y vialidades.