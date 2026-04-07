El transporte público en Sinaloa tiene nuevas tarifas en 2026, esto después de un ajuste autorizado por el gobierno estatal en acuerdo con concesionarios del servicio. Después de prácticamente cuatro años sin incrementos, autoridades estatales y transportistas acordaron la medida que busca mejorar la calidad del transporte urbano, pero que también impactará directamente en el bolsillo de miles de usuarios. La Dirección de Vialidad y Transportes, encabezada por Marcos Osuna Moreno, destacó que el ajuste responde al aumento en los costos operativos del sector.

¿Cuáles son las nuevas tarifas del transporte en Sinaloa?

Con la actualización publicada en el Periódico Oficial del Estado, los costos quedaron de la siguiente manera:

15 pesos para unidades con aire acondicionado (antes 12.50 pesos)



13 pesos para unidades sin aire acondicionado (antes 11.50 pesos).

Cabe decir que este nuevo ajuste representa el primer incremento desde julio de 2022, en un contexto marcado por el aumento en inflación y costos de operación.

¿Cuánto pagarán los estudiantes en el transporte público de Sinaloa?

Uno de los puntos más destacados es la tarifa preferencial para estudiantes que no tendrá ningún aumento. Una decisión que presuntamente busca proteger la economía de miles de jóvenes que dependen diariamente del transporte público para acudir a sus escuelas.

Aumento del pasaje en Sinaloa: ¿Qué mejoras prometen los transportistas?

A cambio de este ajuste tarifario, los concesionarios del transporte público en Sinaloa, aseguraron que ya trabajan en la modernización de las unidades. Conforme a líderes del sector, las mejoras serán progresivas, además de que incluirán:



Renovación de unidades



Mejores condiciones de servicio



Mayor comodidad para los usuarios.

Además, concesionarios del servicio se comprometieron a presentar avances verificables ante las autoridades para demostrar que los cambios serán reales y no solo promesas.

¿Por qué subieron las tarifas en 2026?

De acuerdo con la Dirección de Vialidad, el incremento se justifica por el aumento en los costos operativos, que pasaron de 3.7% en 2025 a 4.2% en 2026. Este contexto económico, sumado a la falta de ajustes en años anteriores, hizo necesario el aumento para garantizar la viabilidad del servicio.

El aumento de las tarifas en el transporte público de Sinaloa siempre genera debate, especialmente en un servicio esencial para la movilidad de todos los días. Mientras autoridades de Sinaloa defienden la medida como necesaria, los usuarios esperan que las mejoras prometidas realmente se reflejen en su experiencia diari; ahora la pregunta queda en el aire: ¿valdrá la pena pagar más por el transporte si el servicio realmente mejora?