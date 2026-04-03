Aumenta de sorpresa la tarifa del transporte público en Sinaloa: precio del pasaje confirmado para 2026

Jalisco no fue el único estado aumentó la tarifa del transporte público en abril 2026. Desde este jueves, entró en vigor el nuevo costo del pasaje en Sinaloa; una medida que tomó por sorpresa a muchos.

Los camiones despertaron con un aumento de más de 2 pesos, luego de que concesionarios y autoridades estatales acordaran un ajuste, del cual no se supo nada hasta que dio inicio el cuarto mes del año.

¿Cuánto cuesta ahora el transporte público en Sinaloa?

Hasta el día anterior al ajuste, los costos iban de:



$11.00: Camiones sin aire acondicionado

$12.50: Camiones con aire acondicionado

Por su parte, la Dirección de Vialidad y Transporte confirmó el incremento, que establece nuevos costos según el tipo de unidad:



$15.00: Unidades con aire acondicionado

$13.00: Unidades sin aire acondicionado

$3.50: Tarifa preferente para estudiantes (sin cambios)

En el caso de los suburbanos, usuarios reportaron que la tarifa aumentó hasta $16 pesos, dependiendo de la ruta. Por lo que si estás de vacaciones, y no te enteraste del aumento, es mejor que vayas tomando precauciones.

Sube el pasaje pero el transporte público sigue igual que antes

Como era de esperar, el nuevo costo generó molestia entre pasajeros que consideraron la nueva tarifa bastante elevada, especialmente quienes utilizan varios camiones al día.

Si bien el aumento fue solo de dos pesos, usar el transporte todos los días vuelve el gasto mucho más pesado, porque empezarán a resentir que el dinero antes rendía para más.

“Es caro porque hay camioneros muy abusones… traen la música alta, uno pide la parada y te avientan donde quieren. Son groseros”, denunció Carmelita, pasajera afectada.

Las denuncias sobre el servicio tan ineficiente no son aisladas. Por ello, concesionarios del transporte urbano informaron mediante un comunicado que, tras llegar a un acuerdo con el Gobierno del Estado, se autorizó un “ajuste” en el precio del pasaje, argumentando:



45 meses sin incremento

Aumento en costos de operación

Mantenimiento más caro

Insumos y refacciones con precios al alza

Aunque el gremio informó que el ajuste permitirá mejorar las condiciones del servicio, muchos pasajeros se mantienen escépticos debido a sus unidades en mal estado, los retrasos y el servicio de algunos choferes.