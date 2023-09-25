VIDEO: Bailarines son aplastados por tarima en centro comercial de Colombia

Un incidente ocurrió en Colombia cuando una parte del escenario de una pista de baile cayó encima del grupo de baile.

Esto ocurrió la tarde de ayer sábado en el Centro Comercial Salitre Plaza, localidad de Fontibón, en Bogotá, durante un concurso de baile llamado “Salitre Urbano”, donde participan grupos de academias de danza urbana de entre 15 a 50 años de edad.

Sin embargo, durante una presentación de un grupo de baile, la tarima comenzó a inclinarse, para desplomarse encima de los jóvenes que usaban blusas blancas y pantalones color negro.

Bomberos de la localidad acudieron a brindar ayuda a los lesionados. Al menos tres personas resultaron heridas y debieron ser trasladadas a un centro hospitalario. El Centro Comercial emitió un comunicado donde señaló que dos de los hospitalizados ya recibieron el alta médica y la tercera está en observación para descartar lesiones más graves.

“Esas personas, así como los demás miembros del grupo artístico de la presentación, recibieron oportuna atención del personal paramédico y de logística, además fueron remitidos de manera inmediata a los centros médicos para la realización de exámenes pertinentes”, respondió el Salitre Plaza a algunos usuarios en su cuenta de Instagram.

🇨🇴 | En video quedó registrado como parte de una escenografía cayó ayer sobre un grupo de bailarines que se presentaba en el centro comercial Salitre Plaza, en Bogotá, Colombia. Varios jóvenes resultaron lesionados. pic.twitter.com/kGz38sveTX — Alerta Mundial (@AlertaMundial2) September 24, 2023

¿Cómo están los bailarines lesionados tras caída de la tarima en Bogotá?

La empresa alegó que sigue manteniendo acompañamiento a las personas afectadas y familiares y que las pólizas en caso de accidentes están vigentes hasta que los lesionados se recuperen completamente.

“El Centro Comercial lamenta lo sucedido, expresa toda la solidaridad, apoyo con ellos y sus entornos familiares, y mantendrá informada a la opinión pública sobre la evolución de esta contingencia”, concluyó la compañía.

Mientras que en su propio perfil de la misma red social, la academia R Flow Studio, a la cual pertenecen los bailarines, detalló que la mayoría de sus integrantes ya están recuperándose en sus casas y a la “espera de los exámenes y resultados de nuestros demás bailarines”.

