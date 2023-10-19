¿La tarjeta Mexipase se podrá usar para pagar el transporte en CDMX? Esto se sabe

¿Te imaginas usar la tarjeta Mexipase en el transporte de la Ciudad de México (CDMX)? Por más increíble que esto parezca este plan está en marcha, pues las autoridades de ambos estados trabajan para que próximamente sea posible.

El titular de la Secretaría de Movilidad del Estado de México, Daniel Sibaja, informó que construyen una alianza con la capital para que dichas tarjetas sean válidas en ambos estados.

“Vamos a aprovechar que hay muy buena relación con las autoridades de la Ciudad de México y la tarjeta Mexipase va a funcionar para ambas entidades y van a existir áreas donde haya relación directa”, detalló.

¿En qué transporte se puede usar la tarjeta Mexipase en el Estado de México?

Esto quiere decir que los usuarios podrían usar el Mexibús y Mexicable, los transportes para los que fue hecha inicialmente, y los sistemas de transporte de la CDMX próximamente.

Lo anterior con el fin de esto es facilitar la movilidad integral entre ambas entidades y conectar mejor el Valle de México, pues los ciudadanos no tendrán que cargar dos tarjetas para moverse entre ambas entidades.

¿El Mexipase se podrá usar en CDMX?

Si bien la tarjeta Mexipase es válida para el Mexicable y el Mexibús, cuando se concrete la alianza, los habitantes del Estado de México tendrán en sus manos un pase para el Trolebús Santa Martha y el resto de transportes que también usan tarjeta para ingresar, es decir:



Metro CDMX

Metrobús

Trolebús

¿Cuánto cuesta el Mexipase en Edomex y dónde se compra?

El precio de un viaje individual en el Mexibús es de $9 pesos mexicanos; sin embargo, si es la primera vez que usas este transporte debes contemplar la compra de una tarjeta, la cual tiene un valor de 10 pesos.

Es decir, tendrás que invertir por lo menos $19 pesos para poder realizar tu primer viaje. Cabe señalar que los niños que midan más de un metro de altura deben pagar su boleto. Los adultos mayores de 60 años que cuenten con su tarjeta INAPAM, niños menores de 5 años y personas con discapacidad podrán entrar gratis.

El pago se realiza en las máquinas que se pueden encontrar en las estaciones del Mexicable (para venta y recarga de pasajes).