¿El saldo de la tarjeta del Metro CDMX caduca? Conoce su vigencia

Si eres un usuario habitual del Metrobús o Metro CDMX, probablemente nunca hayas tenido que lidiar con acabarte el saldo de tu tarjeta para ingresar; sin embargo, es importante recordar que sí existe un límite de tiempo para utilizar tus recargas y, en caso de no acabártelo, este podría caducar y el dinero ya no estará disponible.

Rumbo a la transición completa a la Tarjeta de Movilidad Integrada (MI), la cual próximamente será el único medio de pago para poder ingresar al Metro, Metrobús y Trolebús de la Ciudad de México, a continuación te dejamos todos los detalles para que no pierdas tu dinero, sobre todo si no eres un usuario habitual del servicio.

¿Cuánto tiempo dura el saldo de la tarjeta del Metro CDMX?

Según informa el Sistema de Transporte Colectivo de la Ciudad de México, cada recarga a la Tarjeta de Movilidad Integrada tiene un tiempo máximo de vigencia de 300 días naturales. Esto quiere decir que también cuentan los sábados y domingos y que, en pocas palabras, se puede resumir en poco más de 10 meses.

Si no eres un usuario habitual del Metrobús o Metro CDMX, debes saber que si no te acabas tu recarga en este periodo de tiempo, tendrás que volver a recargar. Para aquellos que utilizan seguido la tarjeta, es complicado no acabarse su saldo en este periodo de tiempo, ya que no permite recargas muy altas y hay un límite de saldo.

Conoce el módulo de tarjeta recargable en Ermita de la Línea 12, se suma a los tres ya existentes en la red; y tienen el propósito de apoyar a los usuarios que presenten alguna incidencia con su tarjeta de Movilidad Integrada adquirida en las instalaciones. pic.twitter.com/CS5iie3ne3 — MetroCDMX (@MetroCDMX) October 12, 2023

¿Cuánto es lo máximo que se le puede recargar a la tarjeta del Metro?

En cada punto de recarga, así como en las taquillas, el máximo con el que puedes recargar tu Tarjeta de Movilidad Integrada es de 99 pesos; mientras que el saldo máximo que puedes tener acumulado es de 500 pesos.

Por este motivo, los usuarios que utilizan el Metro o Metrobús como medio de transporte diario, es muy complicado que no se acaben sus recargas, ya que el tiempo que tarda en caducar el saldo es de casi un año.

¿Cómo saber si tienes saldo en la tarjeta del Metro de Ciudad de México?

Hoy en día, para consultar el saldo de tu Tarjeta de Movilidad Integrada puedes hacerlo de forma habitual, ya sea en los torniquetes al pasarla por los sensores, o al momento de recargar en tu taquilla o máquinas de autoservicio; sin embargo, ya hay una manera de hacerlo desde tu celular.

MercadoPago ofrece la opción de escanear tu Tarjeta MI y hacer recargas desde la misma aplicación, así como consultar el saldo en vivo, por lo que esta es una opción de hacer funcionar tu tarjeta rumbo a la transición total.