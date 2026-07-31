¿Te multó la Guardia Nacional? Así puedes pagar y obtener un descuento

Durante el periodo vacacional, el flujo vehicular en las principales carreteras federales de México aumenta de forma considerable, y con ello la presencia de operativos de vigilancia vial.

La Guardia Nacional, como única autoridad facultada para sancionar faltas de tránsito en tramos de jurisdicción federal, recordó a los automovilistas las causas más frecuentes de infracción y los procedimientos oficiales para realizar el pago de las boletas, advirtiendo que ningún agente tiene la atribución de retener documentos personales o del vehículo durante la intervención.

Entre las faltas más recurrentes cometidas por los conductores en las autopistas del país destacan no utilizar el cinturón de seguridad, rebasar los límites de velocidad permitidos y maniobrar teléfonos celulares o dispositivos móviles al volante. En caso de recibir una sanción administrativa, el conductor cuenta con un plazo de 30 días hábiles para liquidar el monto ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) o las instancias autorizadas.

Opciones para realizar el pago de la infracción y beneficios por pronto pago

Para facilitar el cumplimiento del trámite, la Guardia Nacional dispone de tres alternativas oficiales para que el ciudadano genere su línea de captura o liquide la boleta de infracción:

Vía digital: Ingresando a la dirección electrónica impresa al reverso de la propia boleta de infracción para generar la línea de captura y pagar en línea.

Ingresando a la dirección electrónica impresa al reverso de la propia boleta de infracción para generar la línea de captura y pagar en línea. Vía telefónica: Marcando al centro de atención 088 para solicitar la referencia de pago y acudir a una sucursal bancaria.

Marcando al centro de atención para solicitar la referencia de pago y acudir a una sucursal bancaria. Vía presencial: Acudiendo a las oficinas o estaciones de la Guardia Nacional para solicitar el recibo correspondiente y acudir a la institución bancaria designada.

Además, las autoridades federales contemplan esquemas de descuento para los infractores. Al momento de recibir la boleta, el conductor puede firmar el allanamiento (la aceptación formal de la falta cometida), lo que otorga un 25% de descuento sobre el total de la sanción. Este mismo porcentaje de rebaja es aplicable si el pago se efectúa dentro de los primeros 15 días posteriores a la expedición del documento.