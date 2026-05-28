Revisa con cuidado: las cosas que ahora SÍ podrá hacer la Guardia Nacional en carreteras

El Gobierno Federal publicó un decreto que modificó el Reglamento de Tránsito en Carreteras y Puentes de Jurisdicción Federal. Este cambio redefinió las funciones de la Guardia Nacional para vigilar, sancionar y dirigir el tránsito en autopistas del país.

¿Cuáles son las nuevas facultades de la Guardia Nacional en las autopistas?

Las reformas al artículo 2 y 4 establecen que elementos de la Guardia Nacional tiene la autoridad legal para realizar inspecciones, seguridad y vigilancia.

Esto quiere decir que pueden dirigir el tráfico mediante señalamientos que tienen prioridad sobre los semáforos, emitir infracciones oficiales, hacer pruebas de alcoholímetro o sustancias psicotrópicas, y elaborar informes técnicos obligatorios en caso de que haya un choque o un hecho de tránsito en estas vías federales.

¿Te pueden revisar tu auto sin una orden?

El reglamento nuevo especifica que los agentes sí tienen la autoridad para hacer revisiones específicas con propósito de mantener la seguridad en la vialidad. El artículo 42 y 85 indican que la Guardia Nacional puede verificar las condiciones de los frenos y exigir que el conductor entregue la tarjeta de circulación y la licencia de conducir para su revisión física o electrónica.

Si te niegas a entregar estos papeles, el artículo 201 señala que cometes un acto de desobediencia y resistencia, lo que amerita una detención inmediata.

¿Cuáles son tus derechos si te detiene una patrulla de la Guardia Nacional?

Aunque la autoridad tiene más responsabilidades y herramientas de control, la ley delimita sus procedimientos. El artículo 203 dice que, al detener tu marcha, el oficial debe darte la indicación de permanecer dentro del vehículo junto con tus acompañantes por motivos de seguridad; solo bajarás si el agente lo pide.

Además, tus documentos de identidad y de tránsito te deben ser devueltos luego de terminar la revisión y tienes derecho a recibir una copia de cualquier boleta de infracción que se te aplique.

Multas por fallas mecánicas y el retiro de circulación

Si tu auto se queda sin combustible o sufre una avería y lo dejas estacionado en el acotamiento por más de 24 horas, la Guardia Nacional ordenará que sea remolcado a un depósito autorizado.

Además, los elementos pueden multar a los conductores cuyos autos tengan fallas en los frenos, motores que rebasen las emisiones contaminantes permitidas o llantas lisas que pongan en riesgo la seguridad y provoquen que el coche se resbale.

Descuentos en infracciones y convenios por choques

Si te imponen una multa y aceptas la falta directamente en la boleta de infracción, tienes derecho a una reducción del 25% del costo total. Si pagas la deuda dentro de los primeros quince días hábiles, se te sumará otro 25% de descuento.

Si tienes un choque donde solo existan daños materiales menores, la Guardia Nacional puede ayudarte a redactar un Acta-Convenio en el lugar para que las aseguradoras paguen rápido, evitando que los autos vayan al corralón.