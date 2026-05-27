OFICIAL: Guardia Nacional tendrá funciones de tránsito en 2026: ¿qué sí pueden hacer y dónde?

La Guardia Nacional ya podrá hacer funciones de tránsito en México luego de tener nuevas atribuciones y aquí te explicamos que sí podrán hacer los elementos de seguridad.

Estas nuevas atribuciones fueron publicadas en el Diario Oficial de la Federación (DOF) como parte de una reforma al Reglamento de Tránsito en Carreteras y Puentes de Jurisdicción Federal.

¿A partir de cuándo la Guardia Nacional puede multar?

El DOF establece que las nuevas atribuciones que tendrán los elementos de la Guardia Nacional entraron en vigor este martes 26 de mayo de 2026.

Las nuevas atribuciones de la Guardia Nacional en 2026

La Guardia Nacional podrá intervenir en tareas de tránsito en carreteras federales y ahora, cuando un agente detecte alguna irregularidad al respecto, podrá hacer lo siguiente:



Llenar boletas de infracción



Formular por escrito un dictamen técnico acerca de las causas que dieron origen a un hecho de tránsito



El agente de la Guardia Nacional tendrá facultades de inspección, seguridad y vigilancia en materia de tránsito federal



Sancionar en vías federales a quien infrinja el Reglamento de Tránsito en Carreteras y Puentes de Jurisdicción Federal



Verificar las condiciones físico-mecánicas del sistema de frenado de los vehículos destinados al servicio de autotransporte federal, sus servicios auxiliares y transporte

privado



privado El conductor está obligado a entregar la tarjeta de circulación, para su revisión, a la persona integrante de

la Guardia Nacional que la solicite la cual será devuelta al término de su revisión



la Guardia Nacional que la solicite la cual será devuelta al término de su revisión Apoyar al personal de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes para verificar a conductores de vehículos destinados al servicio de autotransporte federal y transporte privado



La Guardia Nacional podrá poner al conductor a disposición del Ministerio Público de la Federación en caso de ser necesario



Los límites de velocidad establecidos o su inobservancia, se verificarán por la Guardia Nacional Una vez detenido el vehículo y por seguridad del conductor, acompañantes y pasajeros, la Guardia Nacional instruirá a que estos permanezcan en el interior del vehículo y únicamente descenderán hasta que se le indique



Solicitar al conductor la entrega de la licencia para conducir y la tarjeta de circulación, así como, en su caso, la demás documentación inherente al servicio que preste, para su

verificación y devolución al conductor



verificación y devolución al conductor En caso de que proceda la multa, la persona integrante de la Guardia Nacional llenará la boleta de infracción, asentando con letra completamente legible la información que el formato requiera y fijará al infractor la sanción que corresponda



¿De cuánto será la multa que aplicará la Guardia Nacional?

Las personas que circulen en carreteras federales están obligadas a obedecer el Reglamento de Tránsito en Carreteras y Puentes de Jurisdicción Federal.

En caso de no cumplir con alguna orden o inducación de tránsito de la Guardia Nacional en las vías federales, la persona será sancionada mediante multa de 40 a 50 veces la Unidad de Medica y Actualización (UMA).

Esta medida cambia cada año y en 2026 el valor es de $117.31 pesos. La multa que se aplicará será de $4 mil 692 pesos a $5 mil 866 pesos.

¿Dónde podrá multarte la Guardia Nacional por una infracción de tránsito?

Las sanciones serán implementadas por la Guardia Nacional en carreteras y puentes federales de México.

Es importante saber que esta nueva facultad de dicho cuerpo de seguridad no se aplicará, de acuerdo con el decreto, en zonas locales.

Por lo que los elementos de la Guardia Nacional no aplicarán tal atribución en calles o avenidas principales estatales como lo hace un policía de tránsito de alguna Secretaría de Seguridad local o municipal.