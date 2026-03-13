El AICM acorrala a los usuarios: Guardia Nacional bloquea taxis por aplicación pese a amparo

Las autoridades del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) iniciaron un operativo para impedir el acceso a los taxis de plataforma. Elementos de la Guardia Nacional interceptan a los conductores y les prohíben subir pasajeros a sus vehículos; la única acción autorizada para ellos es el descenso de viajeros.

Esta medida desató la molestia inmediata de los usuarios, quienes ven vulnerado su derecho a elegir. Antonio Treviño, pasajero afectado, reclamó la intervención militar en un tema de competencia comercial:

“No están para eso, están para cuidarnos y no para atentar contra la libertad de tránsito con el dinero que yo gano... me esfuerzo mucho para obtener mi recurso y yo decido en dónde ponerlo”.

Ahora también quitan la libertad de elegir el transporte



Tal como se anunció, comenzó el operativo para impedir que plataformas digitales recojan pasajeros en las terminales 1 y 2. La Guardia Nacional ya vigila las puertas.



Golpe al Bolsillo: Usuarios denuncian que los taxis… pic.twitter.com/uXSIraGFx0 — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) March 13, 2026

Taxis por aplicación en el AICM: Uber consiguió amparo federal para operar

El operativo oficial pasa por alto un mandato judicial. Desde octubre de 2025, los conductores de aplicaciones cuentan con la resolución de una jueza que prohíbe la aplicación de multas o sanciones por dejar o recoger usuarios en cualquiera de las dos terminales aéreas.

Pese a este amparo, la disputa entre taxistas concesionados y plataformas digitales mantiene como rehenes a los pasajeros. Las cancelaciones son la nueva normalidad en el aeropuerto.

“No puedo hablar a ningún Uber. Me aceptan el viaje pero luego lo cancelan y me mandan mensajito de que no pueden cargar pasaje en el aeropuerto”, denuncia Gala, otra de las usuarias afectadas.

#EnLaMañanera | El secretario de #Marina, Raymundo Morales informó que se está trabajando para resolver el conflicto entre taxis de sitio y de aplicación que mantienen en el #AICM. Dijo que se trabaja en un acuerdo para #Taxis de plataforma tengan un área asignada dentro del… pic.twitter.com/E6uKLQYOK7 — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) March 13, 2026

Taxis en el AICM: Un monopolio hasta 40% más caro

El fondo del conflicto es económico. Hay testimonios que confirman que los servicios por plataforma cuestan hasta un 40 por ciento menos que los taxis concesionados del puerto aéreo.

Para los viajeros, la postura oficial protege un monopolio con tarifas impagables. “Los taxis de aquí del aeropuerto cobran exageradamente, es muy caro, entonces nosotros preferimos utilizar la aplicación”, sentencia Argelia. Otros, como Miguel Ángel, exigen competencia justa: “Si quieren mantener su servicio, que bajen los costos, uno como pasajero busca economía”.

✋🚘 Inicia el operativo en el #AICM, por parte de la Guardia Nacional en ambas terminales, para invitar a los taxistas por aplicación a que no levanten pasaje, solo están autorizados para dejar a los usuarios.



Vía: @isidrocorro pic.twitter.com/lA9Qy05Ibd — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) March 12, 2026

Mientras el AICM, el cual moviliza a más de 45 millones de pasajeros al año y se posiciona como uno de los más transitados de América, restringe estas opciones, el mundo avanza en sentido contrario. Datos de la industria aeroportuaria internacional revelan que más del 70 por ciento de los aeropuertos en Estados Unidos, Europa y Asia cuentan con zonas designadas exclusivamente para plataformas digitales.

En la capital mexicana, el progreso se frena con uniformes militares, arrebatando a los ciudadanos el derecho elemental a decidir sobre su propio presupuesto y transporte.

