¡Así te ve la IA! Cómo pedirle a ChatGPT que decore una habitación con todo lo que sabe de ti

Un nuevo reto en redes sociales está sorprendiendo a miles de usuarios al pedirle a ChatGPT que diseñe una habitación basada en su personalidad; te compartimos el paso a paso para hacerlo y no quedarte fuera del trend.
¿En qué consiste el nuevo trend de ChatGPT sobre la habitación personalizada?
El nuevo y viral trend de ChatGPT consiste en pedirle a la inteligencia artificial que “llene” una habitación vacía basándose exclusivamente en todo lo que sabe sobre ti a través de tus conversaciones previas.
Paso a paso: ¿Cómo hacer la dinámica desde tu celular o computadora?
- Entra a ChatGPT; puedes hacerlo desde la computadora o celular.
- Adjunta tu fotografía: Haz clic en el ícono de «+» junto al cuadro de texto o arrastra la imagen directamente al chat.
- Pega el prompt: Copia el texto de la dinámica y colócalo en el cuadro de conversación.
- Envía las instrucciones: Presiona Enter y espera a que ChatGPT genere tu propuesta de decoración.
- ¡Personaliza el resultado!: Puedes pedirle que cambie los colores, agregue muebles, modifique la iluminación o pruebe otro estilo.
Esta es la fotografía que puedes utilizar para unirte el trend:
El prompt exacto que debes enviarle a ChatGPT
El prompt perfecto para poder armar tu habitación con todo lo que ChatGPt conoce de ti es el siguiente:
Opción 1:
“Llena este espacio con todo lo que conoces de mí”
Opción 2:
“Quiero que llenes y decores este espacio con todo lo que conoces de mí, tomando en cuenta mis gustos, personalidad, intereses, sueños, estilo de vida y las cosas que me hacen feliz.
No quiero una decoración genérica. Quiero que conviertas este lugar en un hogar que refleje quién soy y que tenga detalles que cuenten mi historia.
Incluye elementos relacionados con mis gustos musicales, mis artistas favoritos, mis pasiones, mi trabajo, mis proyectos, mis hobbies y mi personalidad. Agrega también pequeños detalles que representen mis sueños y aspiraciones.
Me gustaría que el resultado tenga una estética acogedora, elegante, femenina, moderna y con un toque girly, sin perder la sofisticación. Utiliza colores, texturas, iluminación, muebles, cuadros, plantas y objetos decorativos que combinen armoniosamente".