¡Así te ve la IA! Cómo pedirle a ChatGPT que decore una habitación con todo lo que sabe de ti

Un nuevo reto en redes sociales está sorprendiendo a miles de usuarios al pedirle a ChatGPT que diseñe una habitación basada en su personalidad; te compartimos el paso a paso para hacerlo y no quedarte fuera del trend.

¿En qué consiste el nuevo trend de ChatGPT sobre la habitación personalizada?

El nuevo y viral trend de ChatGPT consiste en pedirle a la inteligencia artificial que “llene” una habitación vacía basándose exclusivamente en todo lo que sabe sobre ti a través de tus conversaciones previas.

Paso a paso: ¿Cómo hacer la dinámica desde tu celular o computadora?

Entra a ChatGPT ; puedes hacerlo desde la computadora o celular.

; puedes hacerlo desde la computadora o celular. Adjunta tu fotografía: Haz clic en el ícono de «+» junto al cuadro de texto o arrastra la imagen directamente al chat.

Pega el prompt: Copia el texto de la dinámica y colócalo en el cuadro de conversación.

Envía las instrucciones: Presiona Enter y espera a que ChatGPT genere tu propuesta de decoración.

¡Personaliza el resultado!: Puedes pedirle que cambie los colores, agregue muebles, modifique la iluminación o pruebe otro estilo.

Esta es la fotografía que puedes utilizar para unirte el trend:

Cómo pedirle a ChatGPT que decore un cuarto con lo que sabe de ti: Prompt paso a paso (CHATGPT)

El prompt exacto que debes enviarle a ChatGPT

El prompt perfecto para poder armar tu habitación con todo lo que ChatGPt conoce de ti es el siguiente:

Opción 1:

“Llena este espacio con todo lo que conoces de mí”

Opción 2:

“Quiero que llenes y decores este espacio con todo lo que conoces de mí, tomando en cuenta mis gustos, personalidad, intereses, sueños, estilo de vida y las cosas que me hacen feliz.

No quiero una decoración genérica. Quiero que conviertas este lugar en un hogar que refleje quién soy y que tenga detalles que cuenten mi historia.

Incluye elementos relacionados con mis gustos musicales, mis artistas favoritos, mis pasiones, mi trabajo, mis proyectos, mis hobbies y mi personalidad. Agrega también pequeños detalles que representen mis sueños y aspiraciones.

Me gustaría que el resultado tenga una estética acogedora, elegante, femenina, moderna y con un toque girly, sin perder la sofisticación. Utiliza colores, texturas, iluminación, muebles, cuadros, plantas y objetos decorativos que combinen armoniosamente".