Tejones afectan las vías del ferrocarril en Países Bajos

Los tejones, también conocidos como tasugos, son animales que prefieren áreas abiertas, ya que su actividad preferida es excavar y estos omnívoros holandeses cavan de manera obsesiva cerca por debajo de las vías del ferrocarril.

El tráfico de estos trenes entre las ciudades del sur, Den Bosch y Eindhoven en Países Bajos se ha complicado, además la preocupación de las personas incrementa porque el suelo de las vías del ferrocarril se puede debilitar a causa de los túneles que hacen los tejones.

Una inspección demostró que los tejones comenzaron a cavar mucho más de lo habitual y como consecuencias directas es la inseguridad de la pista.

"Tenemos que sacarlos de las vías y eso es difícil porque les gusta estar en el entorno de las vías de ferrocarril debido al entorno muy silencioso que es para ellos", señaló Aldert Baas, portavoz del operador de Infraestructura Ferroviaria Holandesa Prorail.

🦡 The ground below a major rail line in the Netherlands is now home to badgers. Train traffic has been halted over safety worries, possibly for weeks https://t.co/JAl1iaspOU pic.twitter.com/OXc9WD0etz — Reuters (@Reuters) March 23, 2023

Como se teme que los tejones provoquen el hundimiento de las vías del ferrocarril, una de las soluciones que utilizan los residentes es tomar el autobús o irse por una ruta diferente, aunque el tiempo del viaje aumenta de entre 30 a 60 minutos.

La Red ferroviaria de Países Bajos menciona que se pueden desalojar a los mamíferos antes de que se comiencen las reparaciones para así poder mantener las vías seguras.

El operador de la infraestructura ferroviaria de Países Bajos, Aldert Baas dijo, "buscamos una forma activa de moverlos de las vías del tren a otro lugar, para que las vías del tren estén seguras, y construimos una cerca en el suelo, para que no caven más allí".

Nuevos hogares para los pequeños

Crear un nuevo hogar para estos pequeños es una solución que la Red Ferroviaria propuso ya que los tejones están protegidos por la ley de Países Bajos.

"Tomará una o dos semanas y luego se van con suerte. Después de eso podemos reparar la situación. Entonces, todo está listo para un tráfico ferroviario seguro", afirmó Baas.

El plan es crear un hogar de arena cerca de su zona de residencia: "las vías", llevarlos hasta allí y colocar una barrera de metal para que no puedan regresar a la zona del ferrocarril antes de que se establezcan por debajo de las vías.

El gerente ferroviario Aldert Baas mencionó que no saben cuánto tiempo tomará la operación ya que, "los tejones no leen papeles ni instrucciones y demás, así que seguirán su propio camino. Hay que esperar para eso”.

Incremento de tejones en Holanda

En los últimos años la población de los tejones holandeses ha aumentado y hay 40 lugares en Países Bajos donde los tejones han construido su madriguera que afectan las vías férreas. Si quieres saber más de ellos, da click aquí.