Tren descarrila en el estado de Washington y derrama diésel

Los equipos de emergencia respondiendo a un derrame de diésel el jueves (16 de marzo) después de que un tren de carga descarrilara cerca de Anacortes, Washington.

Según un tuit del Departamento de Ecología del Estado de Washington, el tren descarriló en el condado de Skagit alrededor de la medianoche y derramó unos 5,000 galones (casi 19,000 litros) de diésel. Sin embargo, un comunicado de un portavoz de BNSF dijo que solo se derramó una cantidad mínima de diésel.

El Departamento de Ecología también publicó un comunicado en donde dice que el derrame ocurrió en una berma y que la mayor parte del diésel se filtró en tierra sin indicios de impactos en el agua o la vida silvestre.

Los medios locales informaron que el descarrilamiento involucró un tren BNSF, y tanto sus motores como un automóvil se salieron de las vías.

La causa del descarrilamiento está bajo investigación y no se reportaron heridos inmediatos.

Ecology & the Marine Spill Response Corporation are responding to a BNSF train derailment on the Swinomish Reservation in Anacortes. ~5000 gallons of diesel leaked at this time. Spill happened on a berm & most of diesel leaked on land side. No injuries. pic.twitter.com/RHctfXDngE — WA Department of Ecology (@EcologyWA) March 16, 2023

Tres descarrilamientos en un día

El descarrilamiento en el estado de Washington se produjo horas después de que otro tren de la misma compañía se saliera de las vías en el oeste de Arizona.

El mismo día, 12 vagones de un tren de carga en Kentucky también se descarrilaron. El accidente fue causado por un remolque que quedó atrapado en las vías de la localidad de Glandele. Testigos dicen que el tren decarriló después de frenar para evitar al remolque.

El tren transportaba vehículos y no hay amenaza para el área, sólo se reportó una persona con heridas menores, pero no hay un tiempo estimado sobre cuánto tiempo tomará limpiar la zona.

Nothing to aee here, just another train derailment in Glendale Kentucky. pic.twitter.com/vKvxZ3ELEY — Chad (@Not_ADemocracy) March 16, 2023

Decenas de trenes descarrilados en EU

Estos descarrilamientos ocurren a poco más de un mes y medio después de que un tren de carga de Norfolk Southern saliera de las vías en East Palestine, Ohio, lo que provocó que los vagones que transportaban cloruro de vinilo tóxico y otros productos químicos peligrosos se derramaran y se incendiaran.

Además, se han reprotado diversos descarrilamientos de Norfolk como en Washington y Alabama.

La Agencia de Estadísticas de Transporte registra 54.539 descarrilamientos de trenes entre 1990 y 2021, un promedio de 1.704 por año.