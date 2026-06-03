Telefonía móvil en México 2026: Estas son las preguntas frecuentes y sus respuestas

El tiempo empezó a correr para los usuarios de telefonía móvil y el registro de su Clave Única de Registro de Población (CURP). Una nueva disposición oficial exige que verifiques tu identidad para mantener activo el servicio de tu teléfono.

Si todavía no sabes dónde ingresar tus datos, qué documentos necesitas o qué pasará con tu saldo si no cumples a tiempo con el trámite, te explicamos todo el proceso y las preguntas frecuentes.

¿Sin señal el 30 de junio?📱😵: Experto detalla qué pasará con el registro obligatorio de celulares⁣

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Ante la incertidumbre por el próximo vencimiento del registro obligatorio de líneas telefónicas en #México, el experto en ciberseguridad Iván Díaz aclaró que los usuarios no… pic.twitter.com/xcG2OfOaFB — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) June 3, 2026

En qué consite el trámite de telefonía móvil

El registro de las líneas telefónicas consiste en vincular tu número de teléfono con tu CURP.

Las autoridades encargadas de este sector determinaron que la medida es obligatoria para todas las líneas que operan en México, sin importar si manejas un plan de pospago o si haces recargas con la modalidad de prepago.

El supuesto objetivo es identificar y suspender aquellos chips anónimos que se utilizan para cometer secuestros virtuales y estafas.

Cuándo es la fecha límite para registrar mi línea

La fecha límite para cumplir con esto es el próximo 30 de junio de 2026. Si no realizas el trámite antes de este fin de mes, la compañía de telefonía a la que está ligada tu línea suspenderá el servicio a partir del 1 de julio, quitándote la posibilidad de hacer llamadas, enviar mensajes o acceder a aplicaciones y servicios del banco que tengas ligados a ese número.

Si realizas el registro de manera tardía, podrás recuperar la señal una vez que hayas terminado el trámite.

Pasos para registrar tu número en línea o en sucursal

El proceso no tiene costo alguno, es gratuito, y se puede hacer de dos formas:

1. Puedes escanear el código QR que proporcionan las autoridades o ingresando al portal web de tu compañía para poner tu número, subir una fotografía de tu identificación oficial vigente, por ambos lados, y realizar una prueba de vida con la cámara de tu celular para validar tu identidad.

2. Puedes acudir de manera presencial a la compañía de tu línea y en atención a clientes deberían orientarte para realizar el trámite. La segunda

3. Si tienes algún problema con alguno de los dos procesos, puedes llamar al 079, si es que requieres asesoría.

📲 106 millones sin registrar



A menos de un mes del plazo, solo 3 de cada 10 líneas han sido registradas en México.



De 158 millones activas, faltan 106 millones. La mayoría son de prepago y usuarios denuncian irregularidades, como CURPs ligadas a varias líneas.



Expertos… pic.twitter.com/Kjlqi0y9u7 — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) June 2, 2026

Cuál es el límite de líneas que puedo registrar

El trámite es personal y no puedes realizarlo a nombre de terceros, pues los documentos tienes que coincidir con la persona que se encuentre en la pantalla.

Una persona física tiene permiso para registrar hasta 10 líneas telefónicas con su nombre y para las empresas no hay límite.

Las autoridades dijeron que el proceso no necesita de datos biométricos como huella digital o iris.

Preguntas frecuentes sobre el registro de la línea telefónica

Los menores de edad no puede registrar líneas a su nombre, solo los padres o algún tutor del niño.

Si vas a cambiar o cambiaste de celular, no es necesario hacer el trámite de nuevo porque el registro queda guardado a tu número de teléfono.

Si estás viviendo en otro país pero tienes una línea enn México, puedes realizar el trámite a distancia utilizando tu documentación mexicana vigentes.

Después de terminar el trámite, recibirás información por mensaje de texto; recuerda que las compañías no hacen llamadas para validar el proceso, si recibes una, cuelga.